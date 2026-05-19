Учені знайшли незвичний спосіб лікування кокаїнової залежності

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що лише одна доза псилоцибіну, який міститься у галюциногенних грибах, допоможе вилікувати кокаїнову залежність.

Новий спосіб боротьби з кокаїновою залежністю

Що важливо розуміти, поки не існує жодних схвалених Управлінням із продовольства і медикаментів США (FDA) ліків проти залежності від кокаїну та інших стимуляторів.

Однак нещодавно науковці з Великої Британії звернули свою увагу на псилоцибін — йдеться про галюциногенну речовину, яка міститься в деяких грибах роду Psilocybe.

З заявою з цього приводу виступила клінічна психологиня Єльської школи медицини Габріель Агін-Лібес.

За її словами, псилоцибін відрізняється від більшості ліків від залежності, які діють на ті самі нейрохімічні системи, що й сама наркотична речовина.

Окрім того, наголошується, що не підтримувальна терапія, тому його не треба вживати на регулярній основі.