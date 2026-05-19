Учені знайшли незвичний спосіб лікування кокаїнової залежності
Джерело:  The Guardian

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що лише одна доза псилоцибіну, який міститься у галюциногенних грибах, допоможе вилікувати кокаїнову залежність.

Головні тези:

  • У новому експерименті взяли участь 36 учасників із залежністю від кокаїну.
  • Люди, які прийняли псилоцибін, частіше утримувалися від вживання кокаїну, ніж решта. 

Що важливо розуміти, поки не існує жодних схвалених Управлінням із продовольства і медикаментів США (FDA) ліків проти залежності від кокаїну та інших стимуляторів.

Однак нещодавно науковці з Великої Британії звернули свою увагу на псилоцибін — йдеться про галюциногенну речовину, яка міститься в деяких грибах роду Psilocybe.

З заявою з цього приводу виступила клінічна психологиня Єльської школи медицини Габріель Агін-Лібес.

За її словами, псилоцибін відрізняється від більшості ліків від залежності, які діють на ті самі нейрохімічні системи, що й сама наркотична речовина.

Окрім того, наголошується, що не підтримувальна терапія, тому його не треба вживати на регулярній основі.

Псилоцибін — ніби каталізатор у терапевтичному процесі, який викликає змінений стан свідомості в рамках психотерапії. Ідея полягає в тому, що за допомоги фахівця одноразова доза може сприяти зміні світогляду та розвитку самоспівчуття, що допомагає людям змінити поведінку.

