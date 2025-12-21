Ученые заметили необычные мутации у медведей

Итальянские ученые из Университета Феррары и других исследовательских центров провели новое масштабное исследование, в рамках которого стало известно, что медведи в Италии стали гораздо менее агрессивными по сравнению с представителями других популяций.

Что происходит с медведями

Как сообщает издание Molecular Biology and Evolution, длительное сосуществование наряду с людьми сыграло свою роль в жизни апеннинских бурых медведей (Ursus arctos marsicanus).

Что важно понимать, речь идет о немногочисленной изолированной популяции — около 50 особей — проживающей в центральной Италии уже тысячи лет.

В рамках нового исследования ученые собрали и проанализировали геномы 12 медведей из Апеннин и сравнили их с родственниками из Словакии и Европы.

Ученые пришли к выводу, что итальянские медведи со временем стали менее агрессивными, чем представители других европейских популяций.

По словам исследователей, это произошло благодаря естественному отбору, способствовавшему выживанию тех особей, которые лучше уживались с людьми.