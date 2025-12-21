Вчені помітили незвичні мутації у ведмедів

Італійські науковці з Університету Феррари та інших дослідницьких центрів провели нове масштабне дослідження, у межах якого стало відомо, що ведмеді в Італії стали значно менш агресивними, порівняно з представниками інших популяцій.

Що відбувається з ведмедями

Як повідомляє видання Molecular Biology and Evolution, тривале співіснування поряд з людьми відіграло свою роль в житті апенінських бурих ведмедів (Ursus arctos marsicanus).

Що важливо розуміти, йдеться про нечисельну ізольовану популяцію -близько 50 особин — яка мешкає в центральній Італії вже тисячі років.

У межах нового дослідження вчені зібрали та проаналізували геноми 12 ведмедів з Апеннін та порівняли їх з родичами зі Словаччини та Європи.

Науковці дійшли висновку, що італійські ведмеді з часом стали менш агресивними, ніж представники інших європейських популяцій.

За словами дослідників, це сталося завдяки природному відбору, який сприяв виживанню тих особин, що краще уживалися з людьми.