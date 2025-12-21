Вчені помітили незвичні мутації у ведмедів

Італійські науковці з Університету Феррари та інших дослідницьких центрів провели нове масштабне дослідження, у межах якого стало відомо, що ведмеді в Італії стали значно менш агресивними, порівняно з представниками інших популяцій.
Головні тези:
- У вказаних ведмедів знайшли 566 генів, що зазнали позитивного відбору – тобто ці гени допомагали виживати.
- Зокрема йдеться про 17 ключових генів пов’язані з поведінкою та зменшенням агресії.
Що відбувається з ведмедями
Як повідомляє видання Molecular Biology and Evolution, тривале співіснування поряд з людьми відіграло свою роль в житті апенінських бурих ведмедів (Ursus arctos marsicanus).
Що важливо розуміти, йдеться про нечисельну ізольовану популяцію -близько 50 особин — яка мешкає в центральній Італії вже тисячі років.
У межах нового дослідження вчені зібрали та проаналізували геноми 12 ведмедів з Апеннін та порівняли їх з родичами зі Словаччини та Європи.
Науковці дійшли висновку, що італійські ведмеді з часом стали менш агресивними, ніж представники інших європейських популяцій.
За словами дослідників, це сталося завдяки природному відбору, який сприяв виживанню тих особин, що краще уживалися з людьми.
