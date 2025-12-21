Вчені помітили незвичні мутації у ведмедів
Вчені помітили незвичні мутації у ведмедів

Що відбувається з ведмедями
Read in English
Джерело:  online.ua

Італійські науковці з Університету Феррари та інших дослідницьких центрів провели нове масштабне дослідження, у межах якого стало відомо, що ведмеді в Італії стали значно менш агресивними, порівняно з представниками інших популяцій.

Головні тези:

  • У вказаних ведмедів знайшли 566 генів, що зазнали позитивного відбору – тобто ці гени допомагали виживати.
  • Зокрема йдеться про 17 ключових генів пов’язані з поведінкою та зменшенням агресії.

Що відбувається з ведмедями

Як повідомляє видання Molecular Biology and Evolution, тривале співіснування поряд з людьми відіграло свою роль в житті апенінських бурих ведмедів (Ursus arctos marsicanus).

Що важливо розуміти, йдеться про нечисельну ізольовану популяцію -близько 50 особин — яка мешкає в центральній Італії вже тисячі років.

У межах нового дослідження вчені зібрали та проаналізували геноми 12 ведмедів з Апеннін та порівняли їх з родичами зі Словаччини та Європи.

Науковці дійшли висновку, що італійські ведмеді з часом стали менш агресивними, ніж представники інших європейських популяцій.

За словами дослідників, це сталося завдяки природному відбору, який сприяв виживанню тих особин, що краще уживалися з людьми.

Приблизно 2000–3000 років тому (за часів Римської імперії та пізніше) люди активно вирубували ліси, розширювали сільськогосподарські землі та полювали на ведмедів в Італії. Це призвело до сильного скорочення їх чисельності та ізоляції популяції в горах. Ведмеді опинилися в пастці: мало місця, мало їжі та постійний контакт з людьми. У таких умовах виживали ті ведмеді, які менше нападали на худобу чи людей. З часом це стало генетичною особливістю.

