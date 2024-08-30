По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-под завалов в результате атаки преступной армии РФ извлекли тело седьмой погибшей.

Что известно о жертвах в результате атаки РФ по Харькову

Только из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе достали погибшую женщину. Так что жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро, - отметил Терехов. Поделиться

до этого поступало сообщение, что число погибших из-за атаки РФ возросло до 6 человек. Число пострадавших возросло до 60 человек.

В Харькове продолжается ликвидация последствий, вызванных атакой российских оккупантов.

Что известно о последствиях сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ на Харьков

Индустриальный район, 12-этажное здание.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район.

Слободской район. Попадание в складское здание.

Слободской район. Повреждены три дома.

Россия 30 августа атаковала КАБами Харьков, в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 14-летняя девушка. Известно о 59 раненых, почти половина из них в тяжелом состоянии.

Среди раненых – 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы.

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что все пять мест сегодняшнего попадания по городу – это гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военным.

Ребенок 14 лет был просто убит на детской площадке. Среди 57 травмированных, 20 тяжелых, у некоторых уже случаи ампутации ног, рук. Эти люди находятся в достаточно тяжелом состоянии, – подчеркнул Скорик. Поделиться

Он отметил, что есть вероятность того, что под завалами могут быть люди, потому что попадание в дом было между 10 и 11 этажами подъезда, поэтому неизвестно, сколько еще людей может быть под завалами.

Скорик добавил, что Центр крови в Харькове призывает сдать кровь, поскольку из-за большого количества погибших и раненых не хватает материала.

Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30, попал в 5 локаций в Харькове.