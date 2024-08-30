Удар по Харькову. Из-под завалов достали тело погибшей женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Удар по Харькову. Из-под завалов достали тело погибшей женщины

Игорь Терехов
Армия атаковала Харьков КАБами
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По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-под завалов в результате атаки преступной армии РФ извлекли тело седьмой погибшей.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила серию авиационных обстрелов по Харькову, в результате чего погибли 7 человек, среди них 14-летняя девушка.
  • Более 60 человек получили ранения, включая 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет, большинство находятся в тяжелом состоянии.
  • Под завалами извлечено тело седьмой погибшей женщины. Индустриальный район Харькова серьезно пострадал в результате атаки РФ.
  • Депутат отметил, что атаки были направлены на гражданские объекты, что свидетельствует о безжалостности вражеской армии.
  • Центр крови в Харькове призывает к сдаче крови из-за недостаточности материала из-за большого количества погибших и раненых.

Что известно о жертвах в результате атаки РФ по Харькову

Только из-под завалов 12-ти этажки в Индустриальном районе достали погибшую женщину. Так что жертв сегодняшнего вражеского обстрела Харькова уже семеро, - отметил Терехов.

до этого поступало сообщение, что число погибших из-за атаки РФ возросло до 6 человек. Число пострадавших возросло до 60 человек.

В Харькове продолжается ликвидация последствий, вызванных атакой российских оккупантов.

Что известно о последствиях сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ на Харьков

  • Индустриальный район, 12-этажное здание.

  • Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

  • Индустриальный район.

  • Слободской район. Попадание в складское здание.

  • Слободской район. Повреждены три дома.

Россия 30 августа атаковала КАБами Харьков, в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 14-летняя девушка. Известно о 59 раненых, почти половина из них в тяжелом состоянии.

Среди раненых – 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы.

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что все пять мест сегодняшнего попадания по городу – это гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военным.

Ребенок 14 лет был просто убит на детской площадке. Среди 57 травмированных, 20 тяжелых, у некоторых уже случаи ампутации ног, рук. Эти люди находятся в достаточно тяжелом состоянии, – подчеркнул Скорик.

Он отметил, что есть вероятность того, что под завалами могут быть люди, потому что попадание в дом было между 10 и 11 этажами подъезда, поэтому неизвестно, сколько еще людей может быть под завалами.

Скорик добавил, что Центр крови в Харькове призывает сдать кровь, поскольку из-за большого количества погибших и раненых не хватает материала.

Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30, попал в 5 локаций в Харькове.

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