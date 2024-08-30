По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-под завалов в результате атаки преступной армии РФ извлекли тело седьмой погибшей.
Главные тезисы
- Российская армия совершила серию авиационных обстрелов по Харькову, в результате чего погибли 7 человек, среди них 14-летняя девушка.
- Более 60 человек получили ранения, включая 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет, большинство находятся в тяжелом состоянии.
- Под завалами извлечено тело седьмой погибшей женщины. Индустриальный район Харькова серьезно пострадал в результате атаки РФ.
- Депутат отметил, что атаки были направлены на гражданские объекты, что свидетельствует о безжалостности вражеской армии.
- Центр крови в Харькове призывает к сдаче крови из-за недостаточности материала из-за большого количества погибших и раненых.
Что известно о жертвах в результате атаки РФ по Харькову
до этого поступало сообщение, что число погибших из-за атаки РФ возросло до 6 человек. Число пострадавших возросло до 60 человек.
В Харькове продолжается ликвидация последствий, вызванных атакой российских оккупантов.
Что известно о последствиях сброса авиабомб КАБ преступной армией РФ на Харьков
Индустриальный район, 12-этажное здание.
Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.
Индустриальный район.
Слободской район. Попадание в складское здание.
Слободской район. Повреждены три дома.
Россия 30 августа атаковала КАБами Харьков, в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 14-летняя девушка. Известно о 59 раненых, почти половина из них в тяжелом состоянии.
Среди раненых – 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы.
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что все пять мест сегодняшнего попадания по городу – это гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военным.
Он отметил, что есть вероятность того, что под завалами могут быть люди, потому что попадание в дом было между 10 и 11 этажами подъезда, поэтому неизвестно, сколько еще людей может быть под завалами.
Скорик добавил, что Центр крови в Харькове призывает сдать кровь, поскольку из-за большого количества погибших и раненых не хватает материала.
Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30, попал в 5 локаций в Харькове.
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