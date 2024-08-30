За словами мера Харкова Ігоря Терехова, з під завалів внаслідок атаки злочинної армії РФ дістали тіло сьомої загиблої.

Що відомо про жертви внаслідок атаки РФ по Харкову

Щойно з під завалів 12-типоверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро, - зазначив Терехов. Поширити

до цього надходили повідомлення, що кількість загиблих через атаку РФ зросла до 6 осіб. Кількість постраждалих зросла до 60 людей.

Наразі у Харкові триває ліквідація наслідків, спричинених атакою російських окупантів.

Що відомо про наслідки скидання авіабомб КАБ злочинною армією РФ на Харків

Індустріальний район, 12-поверховий будинок.

Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

Індустріальний район.

Слобідський район. Влучання в складську будівлю.

Слобідський район. Пошкоджено три будинки.

Росія 30 серпня атакувала КАБами Харків, унаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, у тому числі 14-річна дівчина. Відомо про 59 поранених, майже половина з них у важкому стані.

Серед поранених - 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що усі п'ять місць сьогоднішнього влучання по місту - це цивільні об'єкти, які не мають жодного відношення до військових.

Дитина 14 років була просто вбита на дитячому майданчику. Серед 57 травмованих людей, 20 тяжких, у деяких вже випадки ампутації ніг, рук. Ці люди перебувають у достатньо тяжкому стані, - підкреслив Скорик. Поширити

Він зазначив, що є ймовірність того, що під завалами можуть бути люди, тому що влучання у будинок було між 10 та 11 поверхами під'їзду, тому невідомо, скільки людей ще може бути під завалами.

Скорик додав, що Центр крові у Харкові закликає здати кров, оскільки через велику кількість загиблих та поранених не вистачає матеріалу.

Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас – УМПБ Д-30, влучив у 5 локацій в Харкові.