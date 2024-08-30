За словами мера Харкова Ігоря Терехова, з під завалів внаслідок атаки злочинної армії РФ дістали тіло сьомої загиблої.
Головні тези:
- Російська армія вчинила серію авіаційних обстрілів по Харкову, у результаті чого загинули семеро людей, серед яких була 14-річна дівчина.
- Щонайменше 59 осіб отримали поранення, більшість з них перебувають у важкому стані, з числа поранених 9 дітей віком від 5 до 16 років.
- Тіло сьомої загиблої дістали з-під завалів, поранено також понад 60 людей та пошкоджено будівлі в Індустріальному районі.
- Депутат Харківської обласної ради зазначив, що атаки були спрямовані на цивільні об'єкти, що є свідченням безжалісності з боку ворожої армії.
- У зв'язку зі значними втратами, Центр крові у Харкові закликає місцевих мешканців здати кров для поранених, кількість яких перевищила можливості медичних установ.
Що відомо про жертви внаслідок атаки РФ по Харкову
до цього надходили повідомлення, що кількість загиблих через атаку РФ зросла до 6 осіб. Кількість постраждалих зросла до 60 людей.
Наразі у Харкові триває ліквідація наслідків, спричинених атакою російських окупантів.
Що відомо про наслідки скидання авіабомб КАБ злочинною армією РФ на Харків
Індустріальний район, 12-поверховий будинок.
Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
Індустріальний район.
Слобідський район. Влучання в складську будівлю.
Слобідський район. Пошкоджено три будинки.
Росія 30 серпня атакувала КАБами Харків, унаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, у тому числі 14-річна дівчина. Відомо про 59 поранених, майже половина з них у важкому стані.
Серед поранених - 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень.
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що усі п'ять місць сьогоднішнього влучання по місту - це цивільні об'єкти, які не мають жодного відношення до військових.
Він зазначив, що є ймовірність того, що під завалами можуть бути люди, тому що влучання у будинок було між 10 та 11 поверхами під'їзду, тому невідомо, скільки людей ще може бути під завалами.
Скорик додав, що Центр крові у Харкові закликає здати кров, оскільки через велику кількість загиблих та поранених не вистачає матеріалу.
Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас – УМПБ Д-30, влучив у 5 локацій в Харкові.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-