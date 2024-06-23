Удар РФ авиабомбами по Харькову. Пострадали более 10 человек, среди них дети

Российская Федерация 23 июня нанесла удар по двум районам города Харькова. Известно об уже 11 раненых и одном погибшем.

В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Харьков снова под ударами РФ. В общей сложности более 3 попаданий управляемыми авиабомбами.

В Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий. Идет домовой обход.

В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор — 2 дома разрушены. Также «прилет» был и в Киевском районе, в промышленную зону, сообщил Синегубов. Поделиться

По состоянию на сегодняшний день в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Другие — в среднем. Погиб 73-летний мужчина.

Также известно, что среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

Специалисты продолжают устранять последствия попадания и возвращать электроэнергию потребителям.

Зеленский отреагировал на атаку РФ на Харьков

Мы все обязательно восстановим и вернем в нормальное состояние. Максимум работы для того, чтобы лишить россиян терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решительность партнеров — это то, что точно сможет остановить российских террористов, — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Поделиться

Напомним, после авиаудара в городе начались перебои по электроснабжению. В Харькове также остановилось метро.