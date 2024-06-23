Удар РФ авиабомбами по Харькову. Пострадали более 10 человек, среди них дети

Российская Федерация 23 июня нанесла удар по двум районам города Харькова. Известно об уже 11 раненых и одном погибшем.
Главные тезисы
- В результате атаки по городу Харькову произошли разрушения в многоквартирных домах, образовательных учреждениях и частных секторах.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить город и принять меры для обеспечения безопасности граждан.
- После авиаудара были проблемы с электроснабжением и остановка работы метрополитена в Харькове.
В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ
Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Харьков снова под ударами РФ. В общей сложности более 3 попаданий управляемыми авиабомбами.
В Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий. Идет домовой обход.
По состоянию на сегодняшний день в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Другие — в среднем. Погиб 73-летний мужчина.
Также известно, что среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.
Специалисты продолжают устранять последствия попадания и возвращать электроэнергию потребителям.
Зеленский отреагировал на атаку РФ на Харьков
Напомним, после авиаудара в городе начались перебои по электроснабжению. В Харькове также остановилось метро.
Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — сообщили в "Харьковском метрополитене".
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