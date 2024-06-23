Удар РФ авіабомбами по Харкову. Постраждало понад 10 людей, серед них діти

Російська Федерація 23 червня завдала удару по двох районам міста Харків. Відомо про вже 11 поранених та одного загиблого.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, Харків знову під ударами РФ. Загалом понад 3 влучань керованими авіабомбами.

У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.

У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також «прильот» був і в Київському районі, у промислову зону, — повідомив Синєгубов. Поширити

Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік.

Також відомо, що серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.

Зеленський відреагував на атаку РФ на Харків

Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів — це те, що точно зможе зупинити російських терористів, — зауважив президент України Володимир Зеленський. Поширити

Нагадаємо, після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові також зупинилось метро.