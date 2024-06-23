Удар РФ авіабомбами по Харкову. Постраждало понад 10 людей, серед них діти

Російська Федерація 23 червня завдала удару по двох районам міста Харків. Відомо про вже 11 поранених та одного загиблого.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити місто та зупинити російських терористів за допомогою сучасної ППО та бойової авіації.
- Після авіаудару в Харкові сталися перебої з електропостачанням та зупинився рух метрополітену.
- Фахівці працюють над усуненням наслідків влучань, а місцеві влади вживають заходів для захисту мешканців та відновлення міста.
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, Харків знову під ударами РФ. Загалом понад 3 влучань керованими авіабомбами.
У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.
Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік.
Також відомо, що серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.
Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.
Зеленський відреагував на атаку РФ на Харків
Нагадаємо, після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові також зупинилось метро.
Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — повідомили в "Харківському метрополітені.
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