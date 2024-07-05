Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших в результате атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших в результате атаки

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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В Днепре увеличилось количество погибших в результате российской ракетной атаки 3 июля. В больнице скончалась 72-летняя женщина.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ по Днепру 3 июля погибли 8 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский требует решительных действий по защите жизни и противодействию терроризму от РФ.
  • События в Днепре свидетельствуют о необходимости единой международной реакции для защиты мира и безопасности в регионе

В результате атаки РФ по Днепру погибли 8 человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак.

В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв российской атаки.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Также Сергей Лысак сообщил, что ночью на Днепропетровщине бойцы воздушного командования "Восток" сбили три российских дрона типа Shahed.

Под вражескими ударами был Никополь — вечером и уже с самого утра. Агрессор атаковал дронами-камикадзе. Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус, - отметил глава ОГА.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский.

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