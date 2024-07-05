Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших в результате атаки

В Днепре увеличилось количество погибших в результате российской ракетной атаки 3 июля. В больнице скончалась 72-летняя женщина.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ по Днепру 3 июля погибли 8 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский требует решительных действий по защите жизни и противодействию терроризму от РФ.
- События в Днепре свидетельствуют о необходимости единой международной реакции для защиты мира и безопасности в регионе
В результате атаки РФ по Днепру погибли 8 человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак.
Также Сергей Лысак сообщил, что ночью на Днепропетровщине бойцы воздушного командования "Восток" сбили три российских дрона типа Shahed.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Что известно об ударе РФ по Днепру
Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.
Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".
Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.
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