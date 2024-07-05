Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки

У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки 3 липня. У лікарні померла 72-річна жінка.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ по Дніпру 3 липня загинуло 8 людей.
- Президент України Володимир Зеленський вимагає рішучих дій для захисту життя та протидії тероризму від РФ.
- Події в Дніпрі свідчать про необхідність єдиної міжнародної реакції для захисту миру та безпеки в регіоні
Внаслідок атаки РФ по Дніпру загинуло 8 осіб
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.
Також Сергій Лисак повідомив, що вночі на Дніпропетровщині бійці повітряного командування "Схід" збили три російські дрони типу Shahed.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Що відомо про удар РФ по Дніпру
Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.
Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
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