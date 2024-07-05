Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки

У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки 3 липня. У лікарні померла 72-річна жінка.

Внаслідок атаки РФ по Дніпру загинуло 8 осіб

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Також Сергій Лисак повідомив, що вночі на Дніпропетровщині бійці повітряного командування "Схід" збили три російські дрони типу Shahed.

Під ворожими ударами був Нікополь — ввечері та вже із самого ранку. Агресор атакував дронами-камікадзе. Пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус, — зазначив очільник ОДА. Поширити

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.