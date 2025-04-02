Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших резко возросло

По состоянию на 19.27 известно о 4 погибших и 14 пострадавших в результате обстрела Россией Кривого Года. Враг запустил по городу баллистическую ракету.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате обстрела Россией Кривого Рога резко возросло: 4 погибших и 14 пострадавших.
- Президент Украины призывает международное сообщество давить на Москву для прекращения военных действий и террора.
- Обстрел Россией привел к отсутствию электроснабжения для 1900 потребителей в Кривом Роге, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
Число пострадавших в Кривом Роге резко возросло
К сожалению, погибли четыре человека. Все гражданские. Соболезнования родным и близким… — заявил мэр города Александр Вилкул.
Также он сообщил о 14 пострадавших.
На месте удара возник большой пожар. На место были направлены все оперативные службы. На данный момент пожар потушен. Идет аварийно-спасательная операция.
В результате удара повреждены 8 многоквартирных жилых домов. Перебит ЛЭП, 1900 потребителей остались без света, сейчас продолжаются работы по восстановлению. Последствия еще уточняются. К ликвидации последствий привлечены все необходимые коммунальные службы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террор России по гражданским жителям Кривого Рога.
Зеленский отметил, что подобные удары России по Украине прекратить можно лишь достаточным давлением на Москву, "на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — от Америки, Европы, других в мире".
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