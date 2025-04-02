Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших резко возросло

Кривой Рог
Read in English
Читати українською
Источник:  Александр Вилкул

По состоянию на 19.27 известно о 4 погибших и 14 пострадавших в результате обстрела Россией Кривого Года. Враг запустил по городу баллистическую ракету.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате обстрела Россией Кривого Рога резко возросло: 4 погибших и 14 пострадавших.
  • Президент Украины призывает международное сообщество давить на Москву для прекращения военных действий и террора.
  • Обстрел Россией привел к отсутствию электроснабжения для 1900 потребителей в Кривом Роге, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Число пострадавших в Кривом Роге резко возросло

К сожалению, погибли четыре человека. Все гражданские. Соболезнования родным и близким… — заявил мэр города Александр Вилкул.

Также он сообщил о 14 пострадавших.

Еще 14 человек пострадали, в том числе двое детей — мальчик 8-ми и девочка 6-ти лет. Одиннадцать раненых, в том числе 8-летний мальчик в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. У 10 раненых состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь и борются за их жизнь.

Александр Вилкул

Александр Вилкул

Мэр Кривого Рога

На месте удара возник большой пожар. На место были направлены все оперативные службы. На данный момент пожар потушен. Идет аварийно-спасательная операция.

Погибший в Кривом Роге

В результате удара повреждены 8 многоквартирных жилых домов. Перебит ЛЭП, 1900 потребителей остались без света, сейчас продолжаются работы по восстановлению. Последствия еще уточняются. К ликвидации последствий привлечены все необходимые коммунальные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террор России по гражданским жителям Кривого Рога.

Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрелов и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На сегодня известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что подобные удары России по Украине прекратить можно лишь достаточным давлением на Москву, "на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — от Америки, Европы, других в мире".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Кривой Рог — возросло количество пострадавших
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — пострадали гражданские
Что известно об атаке России на Кривой Рог
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?