Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших резко возросло

По состоянию на 19.27 известно о 4 погибших и 14 пострадавших в результате обстрела Россией Кривого Года. Враг запустил по городу баллистическую ракету.

Число пострадавших в Кривом Роге резко возросло

К сожалению, погибли четыре человека. Все гражданские. Соболезнования родным и близким… — заявил мэр города Александр Вилкул.

Также он сообщил о 14 пострадавших.

Еще 14 человек пострадали, в том числе двое детей — мальчик 8-ми и девочка 6-ти лет. Одиннадцать раненых, в том числе 8-летний мальчик в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. У 10 раненых состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь и борются за их жизнь. Александр Вилкул Мэр Кривого Рога

На месте удара возник большой пожар. На место были направлены все оперативные службы. На данный момент пожар потушен. Идет аварийно-спасательная операция.

Погибший в Кривом Роге

В результате удара повреждены 8 многоквартирных жилых домов. Перебит ЛЭП, 1900 потребителей остались без света, сейчас продолжаются работы по восстановлению. Последствия еще уточняются. К ликвидации последствий привлечены все необходимые коммунальные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террор России по гражданским жителям Кривого Рога.

Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрелов и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На сегодня известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что подобные удары России по Украине прекратить можно лишь достаточным давлением на Москву, "на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — от Америки, Европы, других в мире".