Удар РФ по Кривому Рогу. Кількість постраждалих різко зросла

Станом на 19.27 відомо про 4 загиблих і 14 постраждалих внаслідок обстрілу Росією Кривого Року. Ворог запустив по місту балістичну ракету.

Кількість постраждалих у Кривому Розі різко зросла

На жаль, загинуло четверо людей. Усі цивільні. Співчуття рідним та близьким… — заявив мер міста Олександр Вілкул.

Також він повідомив про 14 постраждалих.

Ще 14 людей постраждали, у тому числі двоє дітей — хлопчик 8-ми та дівчинка 6-ти років. Одинадцять поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні. У 10 поранених стан середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу і борються за їх життя. Олександр Вілкул Мер Кривого Рогу

На місці удару виникла велика пожежа. На місце одразу було направлено всі оперативні служби. На зараз пожежу загашено. Триває аварійно-рятувальна операція.

Загиблий у Кривому Розі

Внаслідок удару пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків. Перебито ЛЕП, 1900 споживачів залишилися без світла, зараз тривають роботи з відновлення. Наслідки ще уточнюються. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні комунальні служби.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терор Росії по цивільних жителях Кривого Рогу.

Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що подібні удари Росії по Україні припинити можна лише достатнім тиском на Москву, “на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі”.