Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу 21 ноября увеличилось до 26 человек. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В Кривом Роге пострадало более 20 человек в результате ракетного удара РФ

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек, — проинформировал Лысак. Поделиться

По его словам, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной женщины резаны раны головы, а у другой — осколочное ранение живота.

Кривой Рог после атаки РФ

Россия атаковала ракетой Кривой Рог

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу возросло до 17 человек, 10 из них — в больницах.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них — в больнице. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

По его словам, у 38-летней женщины резаны раны головы. Она находится в тяжелом состоянии.