Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу 21 ноября увеличилось до 26 человек. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу увеличилось до 26 человек, при этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.
  • Среди пострадавших есть люди с резаными ранами головы и ранениями живота, включая 38-летнюю женщину в тяжелом состоянии.
  • В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу пострадали административные здания, многоквартирные дома и транспортные средства.

В Кривом Роге пострадало более 20 человек в результате ракетного удара РФ

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек, — проинформировал Лысак.

По его словам, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной женщины резаны раны головы, а у другой — осколочное ранение живота.

Кривой Рог после атаки РФ

Россия атаковала ракетой Кривой Рог

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу возросло до 17 человек, 10 из них — в больницах.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них — в больнице.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

По его словам, у 38-летней женщины резаны раны головы. Она находится в тяжелом состоянии.

Лисак отметил, что в городе, кроме админздания, повреждены 5 многоквартирных домов, 2 микроавтобуса, легковой автомобиль.

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