Удар РФ по Кривому Рогу — количество пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу 21 ноября увеличилось до 26 человек. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу увеличилось до 26 человек, при этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.
- Среди пострадавших есть люди с резаными ранами головы и ранениями живота, включая 38-летнюю женщину в тяжелом состоянии.
- В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу пострадали административные здания, многоквартирные дома и транспортные средства.
В Кривом Роге пострадало более 20 человек в результате ракетного удара РФ
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной женщины резаны раны головы, а у другой — осколочное ранение живота.
Россия атаковала ракетой Кривой Рог
Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу возросло до 17 человек, 10 из них — в больницах.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, у 38-летней женщины резаны раны головы. Она находится в тяжелом состоянии.
Лисак отметил, что в городе, кроме админздания, повреждены 5 многоквартирных домов, 2 микроавтобуса, легковой автомобиль.
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