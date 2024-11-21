Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий РІг

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу 21 листопада збільшилася до 26 осіб. Двоє з поранених знаходяться у важкому стані у лікарні.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу збільшилася до 26 осіб, з двома важко пораненими особами у лікарні.
  • Серед постраждалих є люди з різаними ранами голови та пораненнями живота, включно з 38-річною жінкою у важкому стані.
  • У Кривому Розі внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки та автотранспортні засоби.

У Кривому Розі постраждало понад 20 осіб внаслідок ракетного удару РФ

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей, - поінформував Лисак.

За його словами, двоє жінок знаходяться у важкому стані. В однієї жінки різані рани голови, а в іншої – осколкове поранення живота.

Кривий Ріг після атаки РФ

Росія атакувала ракетою Кривий Ріг

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу зросла до 17 осіб, 10 з них - у лікарнях.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

За його словами, у 38-річної жінки різані рани голови. Вона у важкому стані.

Лисак зазначив, що у місті, крім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковий автомобіль.

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