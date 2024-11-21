Удар РФ по Кривому Рогу — кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу 21 листопада збільшилася до 26 осіб. Двоє з поранених знаходяться у важкому стані у лікарні.
Головні тези:
- Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу збільшилася до 26 осіб, з двома важко пораненими особами у лікарні.
- Серед постраждалих є люди з різаними ранами голови та пораненнями живота, включно з 38-річною жінкою у важкому стані.
- У Кривому Розі внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні будинки та автотранспортні засоби.
У Кривому Розі постраждало понад 20 осіб внаслідок ракетного удару РФ
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, двоє жінок знаходяться у важкому стані. В однієї жінки різані рани голови, а в іншої – осколкове поранення живота.
Росія атакувала ракетою Кривий Ріг
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу зросла до 17 осіб, 10 з них - у лікарнях.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у 38-річної жінки різані рани голови. Вона у важкому стані.
Лисак зазначив, що у місті, крім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковий автомобіль.
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