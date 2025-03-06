Удар РФ по Кривому Рогу. Зеленский отреагировал на обстрел отеля с иностранными волонтерами

В Кривом Роге перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Британии.

Зеленский отреагировал на обстрел Россией гостиницы в Кривом Роге

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Телеграмме, комментируя удар баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге, в результате которой четыре человека погибли, более 30 ранены.

Всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Баллистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций — граждане Украины, Соединенных Штатов, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься с номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким. В общей сложности более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте — все службы. Владимир Зеленский Президент Украины

Он поблагодарил всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей.

Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам экстренки, и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни.

7 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской террористической атаки.