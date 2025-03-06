Удар РФ по Кривому Рогу. Зеленский отреагировал на обстрел отеля с иностранными волонтерами

В Кривом Роге перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Британии.
Главные тезисы
- Баллистическая ракета атаковала гостиницу в Кривом Роге, где проживали волонтеры из разных стран, вызвав гибель и ранения десятков людей.
- Президент Украины Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул необходимость давления на Россию для остановки войны и террора.
- Спасательная операция продолжается, все необходимые меры оказываются пострадавшим. Зеленский благодарил всех, кто участвует в спасении жизней.
Зеленский отреагировал на обстрел Россией гостиницы в Кривом Роге
Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Телеграмме, комментируя удар баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге, в результате которой четыре человека погибли, более 30 ранены.
Он поблагодарил всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей.
Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам экстренки, и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни.
7 марта в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской террористической атаки.
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