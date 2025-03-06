Удар РФ по Кривому Рогу. Зеленський відреагував на обстріл готелю з іноземними волонтерами

У Кривому Розі перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.
Головні тези:
- У Кривому Розі стався удар балістичною ракетою по готелю, де перебували волонтери гуманітарних організацій з різних країн.
- Загинули чотири людини, понад 30 поранені. Триває рятувальна операція, усі служби надають необхідну допомогу.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив важливість тиску на Росію для зупинення війни та терору.
Зеленський відреагував на обстріл Росією готелю у Кривому Розі
Про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі, коментуючи удар балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі, внаслідок якого чотири людини загинули, понад 30 поранені.
Він подякував усім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей.
Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам «екстренки», та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.
7 березня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки.
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