Удар РФ по Кривому Рогу. Зеленський відреагував на обстріл готелю з іноземними волонтерами
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу. Зеленський відреагував на обстріл готелю з іноземними волонтерами

Володимир Зеленський
Кривий Ріг
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У Кривому Розі перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.

Головні тези:

  • У Кривому Розі стався удар балістичною ракетою по готелю, де перебували волонтери гуманітарних організацій з різних країн.
  • Загинули чотири людини, понад 30 поранені. Триває рятувальна операція, усі служби надають необхідну допомогу.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив важливість тиску на Росію для зупинення війни та терору.

Зеленський відреагував на обстріл Росією готелю у Кривому Розі

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі, коментуючи удар балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі, внаслідок якого чотири людини загинули, понад 30 поранені.

Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці — усі служби.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він подякував усім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей.

Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам «екстренки», та всім, від чиєї роботи залежить життя людей. І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.

7 березня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки.

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