Удар РФ по многоэтажке Тернополя — в ГСЧС раскрыли детали спасения 20-летнего юноши
Удар РФ по многоэтажке Тернополя — в ГСЧС раскрыли детали спасения 20-летнего юноши

ДСНС Украины
Тернополь
В Тернополе из-под завалов разрушенной в результате удара РФ многоэтажки получили в живых 20-летнего Богдана.

Главные тезисы

  • 20-летний юноша Богдан чудом выжил после удара РФ по многоэтажке в Тернополе.
  • Спасатели ГСЧС провели героическую операцию по поиску и спасению Богдана из-под завалов.
  • Богдана нашли в помещении кухни у холодильного отсека, где он остался в позе эмбриона.

Настоящее чудо: в Тернополе из-под завалов дома спасли 20-летнего юношу

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о деталях поисково-спасательной операции.

По словам сотрудника Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Дениса Карпенко, с помощью автолестницы спасатели поднялись на девятый этаж дома.

Во время "минуты тишины" ГСЧСники услышали из-под руин голос человека, который звал на помощь.

Мы с коллегами определили место, откуда раздавался голос, установили контакт с потерпевшим и начали откапывать развалины. Держали с ним постоянно связь, потому что он постоянно нервничал, кричал. Я его пытался успокоить, говорил: "Не нервничайся, не трать силы, потому что над тобой очень много завалов, которые надо разобрать. Наберись терпения и жди, мы тебя обязательно спасем".

Над спасением Богдана работали шесть спасателей. Юноша чудом остался жив. Его нашли в помещении кухни у холодильного отсека.

Прижал его еще кухонным стульчиком, он лежал в позе эмбриона, руки перед собой, было очень мало свободного места, чтобы дышать. Правая рука была перебита стулом. Мы наложили турникет и продлили спасательную операцию.

По словам сестры Богдана Марьяны, когда произошел прилет, парень находился в квартире на 9-м этаже — теперь она разрушена до основания.

Пострадавший в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь. У Богдана диагностировали значительные переломы и ушибы.

В Тернополе из-за российской атаки утром 19 ноября разрушен многоэтажный дом. По предварительным данным Воздушных сил, туда попала ракета X-101.

В результате удара в городе погибли по меньшей мере 26 украинцев, в том числе трое детей. Еще более 90 горожан получили ранения.

Спасательные работы продолжаются. Под завалами до сих пор ищут людей.

