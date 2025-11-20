Удар РФ по многоэтажке Тернополя — в ГСЧС раскрыли детали спасения 20-летнего юноши

В Тернополе из-под завалов разрушенной в результате удара РФ многоэтажки получили в живых 20-летнего Богдана.
Главные тезисы
- 20-летний юноша Богдан чудом выжил после удара РФ по многоэтажке в Тернополе.
- Спасатели ГСЧС провели героическую операцию по поиску и спасению Богдана из-под завалов.
- Богдана нашли в помещении кухни у холодильного отсека, где он остался в позе эмбриона.
Настоящее чудо: в Тернополе из-под завалов дома спасли 20-летнего юношу
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о деталях поисково-спасательной операции.
По словам сотрудника Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Дениса Карпенко, с помощью автолестницы спасатели поднялись на девятый этаж дома.
Во время "минуты тишины" ГСЧСники услышали из-под руин голос человека, который звал на помощь.
Над спасением Богдана работали шесть спасателей. Юноша чудом остался жив. Его нашли в помещении кухни у холодильного отсека.
Прижал его еще кухонным стульчиком, он лежал в позе эмбриона, руки перед собой, было очень мало свободного места, чтобы дышать. Правая рука была перебита стулом. Мы наложили турникет и продлили спасательную операцию.
По словам сестры Богдана Марьяны, когда произошел прилет, парень находился в квартире на 9-м этаже — теперь она разрушена до основания.
Пострадавший в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь. У Богдана диагностировали значительные переломы и ушибы.
В Тернополе из-за российской атаки утром 19 ноября разрушен многоэтажный дом. По предварительным данным Воздушных сил, туда попала ракета X-101.
Спасательные работы продолжаются. Под завалами до сих пор ищут людей.
