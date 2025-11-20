Удар РФ по багатоповерхівці Тернополя — у ДСНС розкрили деталі порятунку 20-річного юнака

Справжнє диво: у Тернополі з-під завалів будинку врятували 20-річного юнака

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про деталі пошуково-рятувальної операції.

За словами співробітника Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Дениса Карпенка, за допомогою автодрабини рятувальники піднялися на дев'ятий поверх будинку.

Під час "хвилини тиші" ДСНСники почули з-під руїн голос людини, яка кликала на допомогу.

Ми з колегами визначили місце, звідки лунав голос, встановили контакт з потерпілим і почали відкопувати руїни. Тримали з ним постійно зв'язок, бо він постійно нервував, кричав. Я його намагався заспокоїти, казав: "Не нервуйся, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалів, які треба розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо.

Над порятунком Богдана працювали шестеро рятувальників. Юнак дивом залишився живим. Його знайшли в приміщенні кухні біля холодильного відсіку.

Притиснуло його ще кухонним стільчиком, він лежав в позі ембріона, руки перед собою, було дуже мало вільного місця, щоб дихати. Права рука була перебита стільцем. Ми наклали турнікет і продовжили рятувальну операцію.

За словами сестри Богдана Мар'яни, коли стався приліт, хлопець перебував у квартирі на 9-му поверсі — тепер вона зруйнована вщент.

Наразі постраждалий у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу. У Богдана діагностували значні переломи та забої.

У Тернополі через російську атаку вранці 19 листопада зруйновано багатоповерховий будинок. За попередніми даними Повітряних сил, туди влучила ракета X-101.

Внаслідок удару в місті загинули щонайменше 26 українців, зокрема троє дітей. Ще понад 90 містян отримали поранення.

Рятувальні роботи тривають. Під завалами досі шукають людей.