Удар РФ по багатоповерхівці Тернополя — у ДСНС розкрили деталі порятунку 20-річного юнака

У Тернополі з-під завалів зруйнованої внаслідок удару РФ багатоповерхівки дістали живим 20-річного Богдана.
Головні тези:
- Рятувальники врятували 20-річного Богдана з-під завалів багатоповерхівки в Тернополі після удару РФ.
- ДСНСники розповіли про деталі пошуково-рятувальної операції, піднімаючись на дев'ятий поверх будинку автодрабиною.
- Богдана знайшли у приміщенні кухні біля холодильного відсіку, де він залишився в позі ембріона.
Справжнє диво: у Тернополі з-під завалів будинку врятували 20-річного юнака
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про деталі пошуково-рятувальної операції.
За словами співробітника Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Дениса Карпенка, за допомогою автодрабини рятувальники піднялися на дев'ятий поверх будинку.
Під час "хвилини тиші" ДСНСники почули з-під руїн голос людини, яка кликала на допомогу.
Над порятунком Богдана працювали шестеро рятувальників. Юнак дивом залишився живим. Його знайшли в приміщенні кухні біля холодильного відсіку.
Притиснуло його ще кухонним стільчиком, він лежав в позі ембріона, руки перед собою, було дуже мало вільного місця, щоб дихати. Права рука була перебита стільцем. Ми наклали турнікет і продовжили рятувальну операцію.
За словами сестри Богдана Мар'яни, коли стався приліт, хлопець перебував у квартирі на 9-му поверсі — тепер вона зруйнована вщент.
Наразі постраждалий у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу. У Богдана діагностували значні переломи та забої.
У Тернополі через російську атаку вранці 19 листопада зруйновано багатоповерховий будинок. За попередніми даними Повітряних сил, туди влучила ракета X-101.
Рятувальні роботи тривають. Під завалами досі шукають людей.
