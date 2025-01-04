Удар РФ по многоэтажке в Сумской области — количество пострадавших стремительно возросло

Российские оккупанты днем 4 января сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Пока известно о 10 раненых.
Главные тезисы
- Российские оккупанты сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области, что привело к ранению 10 человек, включая 2 детей.
- Подъезд пятиэтажного дома был разрушен, а всего пострадали 4 многоквартирных жилых дома.
- Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку после удара РФ по многоэтажке в поселке Свеса.
Удар РФ по многоэтажке в Свесе: 10 пострадавших
В ГСЧС Украины отметили, что в результате российского удара в поселке Свеса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом.
Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.
По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.
Авиация РФ бомбила многоэтажку в Сумской области
Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Среди раненых есть дети. Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.
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