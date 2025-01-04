Удар РФ по многоэтажке в Сумской области — количество пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по многоэтажке в Сумской области — количество пострадавших стремительно возросло

ДСНС Украины
Свеса
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Российские оккупанты днем 4 января сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Пока известно о 10 раненых.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области, что привело к ранению 10 человек, включая 2 детей.
  • Подъезд пятиэтажного дома был разрушен, а всего пострадали 4 многоквартирных жилых дома.
  • Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку после удара РФ по многоэтажке в поселке Свеса.

Удар РФ по многоэтажке в Свесе: 10 пострадавших

В ГСЧС Украины отметили, что в результате российского удара в поселке Свеса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом.

Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.

Вражеский удар по жилому сектору россияне нанесли сегодня во второй половине дня. В результате атаки разрушен подъезд с пятого по первый этажи пятиэтажного жилого дома. Всего повреждено 4 многоквартирных дома.

Многоэтажка в Свесе после удара РФ

По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.

Авиация РФ бомбила многоэтажку в Сумской области

Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Среди раненых есть дети. Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.

Предварительно ранены двое детей и один взрослый человек, — отметили в администрации.

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