Удар РФ по многоэтажке в Сумской области — количество пострадавших стремительно возросло

Российские оккупанты днем 4 января сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Пока известно о 10 раненых.

Удар РФ по многоэтажке в Свесе: 10 пострадавших

В ГСЧС Украины отметили, что в результате российского удара в поселке Свеса Шосткинского района поврежден пятиэтажный жилой дом.

Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти бабушку.

Вражеский удар по жилому сектору россияне нанесли сегодня во второй половине дня. В результате атаки разрушен подъезд с пятого по первый этажи пятиэтажного жилого дома. Всего повреждено 4 многоквартирных дома. Поделиться

Многоэтажка в Свесе после удара РФ

По предварительной информации, травмированы 10 человек, из них 2 ребенка. Спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные и поисковые работы. На месте прилета функционирует 2 стационарных пункта несокрушимости местных органов власти.

Авиация РФ бомбила многоэтажку в Сумской области

Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Среди раненых есть дети. Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.