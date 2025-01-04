Удар РФ по багатоповерхівці на Сумщині — кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по багатоповерхівці на Сумщині — кількість постраждалих стрімко зросла

ДСНС України
Свеса
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Російські окупанти вдень 4 січня скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області. Наразі відомо про 10 поранених.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдень 4 січня вдарили по житловій багатоповерхівці на Сумщині, що призвело до поранення 10 людей, в тому числі 2 дітей.
  • У результаті атаки був зруйнований під’їзд п'ятиповерхового житлового будинку, а загалом пошкоджено 4 багатоквартирних будинки.
  • Наразі рятувальники продовжують пошукові та відновлювальні роботи, а на місці прильоту функціонують стаціонарні пункти незламності.

Удар РФ по багатоповерхівці у Свесі: 10 постраждалих

У ДСНС України зауважили, що внаслідок російського удару у селищі Свеса Шосткинського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

Наразі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.

Ворожий удар по житловому сектору росіяни нанесли сьогодні в другій половині дня. В результаті атаки зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Всього пошкоджено 4 багатоквартирних будинки.

Багатоповерхівка у Свесі після удару РФ

За попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з них 2 дитини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці прильоту функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.

Авіація РФ бомбила багатоповерхівку на Сумщині

Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Серед поранених є діти. Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина, — зазначили в адміністрації.

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