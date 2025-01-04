Удар РФ по багатоповерхівці на Сумщині — кількість постраждалих стрімко зросла

Російські окупанти вдень 4 січня скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області. Наразі відомо про 10 поранених.

Удар РФ по багатоповерхівці у Свесі: 10 постраждалих

У ДСНС України зауважили, що внаслідок російського удару у селищі Свеса Шосткинського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

Наразі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.

Ворожий удар по житловому сектору росіяни нанесли сьогодні в другій половині дня. В результаті атаки зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Всього пошкоджено 4 багатоквартирних будинки. Поширити

Багатоповерхівка у Свесі після удару РФ

За попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з них 2 дитини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці прильоту функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.

Авіація РФ бомбила багатоповерхівку на Сумщині

Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Серед поранених є діти. Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.