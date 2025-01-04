Удар РФ по багатоповерхівці на Сумщині — кількість постраждалих стрімко зросла

Російські окупанти вдень 4 січня скинули бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області. Наразі відомо про 10 поранених.
Головні тези:
- Російські окупанти вдень 4 січня вдарили по житловій багатоповерхівці на Сумщині, що призвело до поранення 10 людей, в тому числі 2 дітей.
- У результаті атаки був зруйнований під’їзд п'ятиповерхового житлового будинку, а загалом пошкоджено 4 багатоквартирних будинки.
- Наразі рятувальники продовжують пошукові та відновлювальні роботи, а на місці прильоту функціонують стаціонарні пункти незламності.
Удар РФ по багатоповерхівці у Свесі: 10 постраждалих
У ДСНС України зауважили, що внаслідок російського удару у селищі Свеса Шосткинського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.
Наразі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.
За попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з них 2 дитини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці прильоту функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.
Авіація РФ бомбила багатоповерхівку на Сумщині
Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Серед поранених є діти. Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.
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