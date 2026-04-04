Удар РФ по Никополю — количество раненых возросло до 25

Число раненых в результате утреннего удара РФ по рынку в Никополе возросло до 25 человек. Пять человек погибли.
- Число раненых в Никополе после утреннего удара РФ увеличилось до 25 человек.
- Из пострадавших 8 человек госпитализированы, девочка переведена в областную больницу.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Также чиновник отметил, что россияне унесли жизни пятерых человек. Он выразил соболезнования тем, кто потерял своих родных.
Как сообщалось, утром 4 апреля российские войска ударили по Никополю FPV-дронами. Было известно о пяти погибших и 22 раненых.
Больше по теме
