Удар РФ по Никополю — количество раненых возросло до 25

В Никополе ранены 25 человек из-за утренних обстрелов РФ

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

До 25 выросло количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе. 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу.

Также чиновник отметил, что россияне унесли жизни пятерых человек. Он выразил соболезнования тем, кто потерял своих родных.

Как сообщалось, утром 4 апреля российские войска ударили по Никополю FPV-дронами. Было известно о пяти погибших и 22 раненых.