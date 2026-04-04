Удар РФ по Нікополю — кількість поранених зросла до 25

Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі зросла до 25 осіб. П'ятеро людей загинули.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі. 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Також посадовець зазначив, що росіяни забрали життя п'ятьох людей. Він висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних.

Як повідомлялося, вранці 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Було відомо про п’ятьох загиблих і 22 поранених.