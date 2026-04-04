Удар РФ по Нікополю — кількість поранених зросла до 25
Джерело: Дніпропетровська ОДА

Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі зросла до 25 осіб. П'ятеро людей загинули.

  • Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі становить 25 осіб.
  • З 25 постраждалих, 8 осіб ушпиталені та 14-річна дівчинка переведена до обласної лікарні.

У Нікополі поранено 25 людей через ранковий обстріл РФ

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі. 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Також посадовець зазначив, що росіяни забрали життя п'ятьох людей. Він висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних.

Як повідомлялося, вранці 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Було відомо про п’ятьох загиблих і 22 поранених.

