Удар РФ по Нікополю — кількість поранених зросла до 25

Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі зросла до 25 осіб. П'ятеро людей загинули.
Головні тези:
- Кількість поранених унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі становить 25 осіб.
- З 25 постраждалих, 8 осіб ушпиталені та 14-річна дівчинка переведена до обласної лікарні.
У Нікополі поранено 25 людей через ранковий обстріл РФ
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також посадовець зазначив, що росіяни забрали життя п'ятьох людей. Він висловив співчуття тим, хто втратив своїх рідних.
Як повідомлялося, вранці 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Було відомо про п’ятьох загиблих і 22 поранених.
