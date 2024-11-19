Удар РФ по общежитию в Глухове — выросло число погибших

В результате удара российской армией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 9 человек. Под завалами могут еще находиться гражданские.

В Глухове погибли уже 9 человек в результате атаки РФ

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 10:05 известно о 9 погибших гражданских , среди которых один ребенок. В частности, 11 человек получили ранения, среди которых двое детей.

Вероятно, под завалами находятся 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Фото — ГСЧС Украины

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.