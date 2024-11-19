Удар РФ по общежитию в Глухове — выросло число погибших

В результате удара российской армией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 9 человек. Под завалами могут еще находиться гражданские.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удар по общежитию в Глухове, в результате чего погибли 9 человек и 11 получили ранения, включая детей.
- Президент Украины Зеленский заявил о необходимости кардинальных мер по защите страны от агрессии России и достижению справедливого мира.
- Украина продолжает аварийно-спасательные работы на месте удара, где под завалами могут находиться еще пострадавшие.
- Российская атака на общежитие в Глухове вызвала возмущение мирового сообщества и привлекла внимание к нарастающей угрозе агрессии.
- Президент Зеленский призвал международное сообщество к решительным действиям для противодействия военным действиям России и достижения справедливого мира в регионе.
В Глухове погибли уже 9 человек в результате атаки РФ
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 10:05 известно о 9 погибших гражданских , среди которых один ребенок. В частности, 11 человек получили ранения, среди которых двое детей.
Вероятно, под завалами находятся 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Россия снова атаковала Сумщину
Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".
В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.
В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.
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