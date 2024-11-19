Удар РФ по общежитию в Глухове — выросло число погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по общежитию в Глухове — выросло число погибших

ДСНС Украины
Удар РФ по общежитию в Глухове — выросло число погибших
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В результате удара российской армией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 9 человек. Под завалами могут еще находиться гражданские.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла удар по общежитию в Глухове, в результате чего погибли 9 человек и 11 получили ранения, включая детей.
  • Президент Украины Зеленский заявил о необходимости кардинальных мер по защите страны от агрессии России и достижению справедливого мира.
  • Украина продолжает аварийно-спасательные работы на месте удара, где под завалами могут находиться еще пострадавшие.
  • Российская атака на общежитие в Глухове вызвала возмущение мирового сообщества и привлекла внимание к нарастающей угрозе агрессии.
  • Президент Зеленский призвал международное сообщество к решительным действиям для противодействия военным действиям России и достижения справедливого мира в регионе.

В Глухове погибли уже 9 человек в результате атаки РФ

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 10:05 известно о 9 погибших гражданских , среди которых один ребенок. В частности, 11 человек получили ранения, среди которых двое детей.

Вероятно, под завалами находятся 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Фото — ГСЧС Украины

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

 В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.

Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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