Удар РФ по гуртожитку у Глухові — зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по гуртожитку у Глухові — зросла кількість загиблих

ДСНС України
Удар РФ по гуртожитку у Глухові — зросла кількість загиблих

Внаслідок удару російською армією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 9 людей. Під завалами можуть ще перебувати цивільні.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила удар по гуртожитку у Глухові, що призвело до загибелі 9 людей, включаючи одну дитину.
  • На момент трагедії 11 осіб отримали поранення, серед яких двоє дітей, і можливо під завалами перебувають ще 4 людини.
  • Президент України Зеленський заявив про необхідність кардинальних заходів для захисту країни від агресії Росії та досягнення справедливого миру.

У Глухові загинуло вже 9 людей внаслідок атаки РФ

Як повідомили в ДСНС, станом на 10:05 відомо про 9 загиблих цивільних, серед яких одна дитина. Зокрема 11 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.

Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Фото — ДСНС України

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА  типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

 У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик. 

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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