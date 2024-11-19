Удар РФ по гуртожитку у Глухові — зросла кількість загиблих

Внаслідок удару російською армією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 9 людей. Під завалами можуть ще перебувати цивільні.
Головні тези:
- Російська армія здійснила удар по гуртожитку у Глухові, що призвело до загибелі 9 людей, включаючи одну дитину.
- На момент трагедії 11 осіб отримали поранення, серед яких двоє дітей, і можливо під завалами перебувають ще 4 людини.
- Президент України Зеленський заявив про необхідність кардинальних заходів для захисту країни від агресії Росії та досягнення справедливого миру.
У Глухові загинуло вже 9 людей внаслідок атаки РФ
Як повідомили в ДСНС, станом на 10:05 відомо про 9 загиблих цивільних, серед яких одна дитина. Зокрема 11 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей.
Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Росія знову атакувала Сумщину
Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".
Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.
У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.
Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.
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