Удар РФ по Полтаве. Количество пострадавших снова возросло

Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Полтавщину, которую россияне совершили днем 17 июня, снова возросло.
Главные тезисы
- В результате удара РФ по Полтаве к медикам обратились 22 человека, среди которых трое детей.
- Россияне ударили по Полтаве крылатой ракетой Х-59, чем повредили дома, детский сад, электролинии и гаражи в городе.
- В Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку на фермерское хозяйство, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы.
- Акты агрессии русских войск на территории Украины являются нарушением законов и обычаев войны, что приводит к трагическим последствиям для мирного населения.
В результате удара РФ по Полтаве пострадали трое детей
По последним данным, к медикам за помощью обратились 22 человека.
Как отметил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, среди пострадавших трое детей.
Полтавская областная прокуратура предварительно определила, что россияне ударили по Полтаве крылатой ракетой Х-59.
В городе повреждены несколько многоэтажных домов, детский сад, электролинии и гаражи.
В Херсонской области военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на фермеров
В Херсонской области российские военные сбросили с беспилотника боеприпас на территорию фермерского хозяйства, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, находившийся во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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