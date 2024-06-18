Удар РФ по Полтаве. Количество пострадавших снова возросло

Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Полтавщину, которую россияне совершили днем 17 июня, снова возросло.

В результате удара РФ по Полтаве пострадали трое детей

По последним данным, к медикам за помощью обратились 22 человека.

Как отметил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, среди пострадавших трое детей.

Известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых. Филипп Пронин Глава Полтавской ОВА

Полтавская областная прокуратура предварительно определила, что россияне ударили по Полтаве крылатой ракетой Х-59.

В городе повреждены несколько многоэтажных домов, детский сад, электролинии и гаражи.

В Херсонской области военные РФ сбросили с дрона взрывчатку на фермеров

В Херсонской области российские военные сбросили с беспилотника боеприпас на территорию фермерского хозяйства, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 14 июня около 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующую в одном из населенных пунктов Херсонского района. Поделиться

В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, находившийся во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.