Удар РФ по Полтаві. Кількість постраждалих знову зросла

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Полтавщину, яку росіяни здійснили вдень 17 червня, знову зросла.

В результаті удару РФ по Полтаві постраждало троє дітей

За останніми даними, до медиків за допомогою звернулися 22 людини.

Як зазначив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, серед постраждалих троє дітей.

Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих. Філіп Пронін Очільник Полтавської ОВА

Полтавська обласна прокуратура попередньо визначила, що росіяни вдарили по Полтаві крилатою ракетою Х-59.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

На Херсонщині військові РФ скинули з дрона вибухівку на фермерів

У Херсонські області російські військові скинули з безпілотника боєприпас на територію фермерського господарства, унаслідок чого один чоловік загинув, а другий отримав травми.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 червня близько 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району. Поширити

Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.