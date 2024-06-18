Удар РФ по Полтаві. Кількість постраждалих знову зросла

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Полтавщину, яку росіяни здійснили вдень 17 червня, знову зросла.
Головні тези:
- В результаті удару РФ по Полтаві до медиків звернулися 22 людей, серед яких троє дітей.
- Росіяни вдарили по Полтаві крилатою ракетою Х-59, чим пошкодили будинки, дитячий садок, електролінії та гаражі у місті.
- У Херсонській області російські військові скинули вибухівку на фермерське господарство, в результаті чого загинув один чоловік та ще один отримав травми.
- Акти агресії російських військ на території України є порушенням законів та звичаїв війни, що призводить до трагічних наслідків для мирного населення.
В результаті удару РФ по Полтаві постраждало троє дітей
За останніми даними, до медиків за допомогою звернулися 22 людини.
Як зазначив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, серед постраждалих троє дітей.
Полтавська обласна прокуратура попередньо визначила, що росіяни вдарили по Полтаві крилатою ракетою Х-59.
У місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.
На Херсонщині військові РФ скинули з дрона вибухівку на фермерів
У Херсонські області російські військові скинули з безпілотника боєприпас на територію фермерського господарства, унаслідок чого один чоловік загинув, а другий отримав травми.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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