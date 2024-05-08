Удар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
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Удар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Днем 8 мая Россия в очередной раз атаковала с воздуха Харьков. Сначала было известно о трех пострадавших детях и двух взрослых.

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось

В 17:20 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что раненых стало больше.

Количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 7. Среди них 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое парней в тяжелом состоянии, один парень и девочка в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени также доставлен в больницу. Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии — им оказана помощь на месте.

Удар РФ по Харькову 8 мая

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о двух пострадавших детях — мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается.

Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

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