Удар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Днем 8 мая Россия в очередной раз атаковала с воздуха Харьков. Сначала было известно о трех пострадавших детях и двух взрослых.
Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось
В 17:20 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что раненых стало больше.
Удар РФ по Харькову 8 мая
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.
Есть данные о двух пострадавших детях — мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается.
Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.
Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-