Удар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Вдень 8 травня Росія вчергове атакувала з повітря Харків. Спочатку було відомо про трьох постраждалих дітей та двох дорослих.
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову збільшилася
О 17.20 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранених стало більше.
Удар РФ по Харкову 8 травня
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.
Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває.
Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.
Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.
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