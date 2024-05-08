Удар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Вдень 8 травня Росія вчергове атакувала з повітря Харків. Спочатку було відомо про трьох постраждалих дітей та двох дорослих.

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову збільшилася

О 17.20 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранених стало більше.

Кількість постраждалих людей внаслідок обстрілу Харкова зросла до 7. Серед них 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні. Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці. Поширити

Удар РФ по Харкову 8 травня

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває.

Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий. Поширити

Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.