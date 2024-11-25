Удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

Харьковская областная прокуратура
Харьков
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В результате ракетного удара РФ, нанесенного утром 25 ноября по Харькову, пострадали 25 человек.

Главные тезисы

  • В Харькове пострадали 25 горожан после удара РФ утром 25 ноября.
  • По предварительным данным, армия России нанесла удар из ЗРК С-400.
  • Повреждено 41 здание, в том числе здание администрации Киевского района, в котором размещался и ЦНАП.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

За медицинской помощью обратились еще две женщины.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьков после атаки РФ

Как сообщалось ранее, около 8:30 25 ноября войска РФ ударили по центральной части Харькова, попали во двор рядом с многоэтажками.

Было известно о 23 раненых. Поврежден 41 здание, в том числе здание администрации Киевского района, в котором размещался и ЦНАП.

По предварительным данным, удар был нанесен с ЗРК С-400.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

Также десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.

В общей сложности Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. Спасибо нашим защитникам неба за ущерб, за круглосуточную работу по безопасности наших людей. Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой.

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