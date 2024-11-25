Удар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло

В результате ракетного удара РФ, нанесенного утром 25 ноября по Харькову, пострадали 25 человек.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара РФ

За медицинской помощью обратились еще две женщины. Поделиться

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьков после атаки РФ

Как сообщалось ранее, около 8:30 25 ноября войска РФ ударили по центральной части Харькова, попали во двор рядом с многоэтажками.

Было известно о 23 раненых. Поврежден 41 здание, в том числе здание администрации Киевского района, в котором размещался и ЦНАП.

По предварительным данным, удар был нанесен с ЗРК С-400.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

Также десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.