Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Унаслідок ракетного удару РФ, завданого вранці 25 листопада по Харкову, постраждало 25 людей.
Головні тези:
- У Харкові постраждало 25 містян після удару РФ вранці 25 листопада.
- За попередніми даними, армія Росії завдала удару із ЗРК С-400.
- Пошкоджено 41 будівлю, зокрема будівлю адміністрації Київського району, в якій розміщувався і ЦНАП.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Як повідомлялося раніше, близько 8:30 25 листопада війська РФ ударили по центральній частині Харкова, влучили на подвір’я поруч із багатоповерхівками.
Було відомо про 23 поранених. Пошкоджено 41 будівлю, зокрема будівлю адміністрації Київського району, в якій розміщувався і ЦНАП.
За попередніми даними, удару завдали із ЗРК С-400.
Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.
Також десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.
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