Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною.