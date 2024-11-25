Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Харківська обласна прокуратура
Харків

Унаслідок ракетного удару РФ, завданого вранці 25 листопада по Харкову, постраждало 25 людей.

Головні тези:

  • У Харкові постраждало 25 містян після удару РФ вранці 25 листопада.
  • За попередніми даними, армія Росії завдала удару із ЗРК С-400.
  • Пошкоджено 41 будівлю, зокрема будівлю адміністрації Київського району, в якій розміщувався і ЦНАП.

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ

За медичною допомогою звернулись ще дві жінки. Отже, кількість постраждалих зросла до 25 людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харків після атаки РФ

Як повідомлялося раніше, близько 8:30 25 листопада війська РФ ударили по центральній частині Харкова, влучили на подвір’я поруч із багатоповерхівками.

Було відомо про 23 поранених. Пошкоджено 41 будівлю, зокрема будівлю адміністрації Київського району, в якій розміщувався і ЦНАП.

За попередніми даними, удару завдали із ЗРК С-400.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.

Також десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.

Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною.

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