Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших продолжает расти

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Количество пострадавших в результате российских обстрелов Запорожья в ночь на 23 января возросло до 51 по состоянию на 15.33.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в результате удара РФ по Запорожью достигло 51 человека, включая младенца и погибшего мужчину под завалами.
  • Российские ракеты "Искандер-М"/KN-23 привели к четырем взрывам и гибели людей, повреждению домов и энергетического объекта.

В Запорожье уже 51 пострадавший в результате удара РФ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.

Запорожье писал удара РФ

Как сообщалось, в четыре утра войска РФ ударили по Запорожью четырьмя ракетами. Враг попал в энергетический объект, разрушен дом, еще тридцать повреждены.

Запорожье после удара РФ

Под завалами дома обнаружено тело мужчины. Была информация о 46 пострадавших.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших. Впоследствии общее количество раненых выросло до 25 человек.

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