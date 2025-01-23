Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших продолжает расти

Количество пострадавших в результате российских обстрелов Запорожья в ночь на 23 января возросло до 51 по состоянию на 15.33.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате удара РФ по Запорожью достигло 51 человека, включая младенца и погибшего мужчину под завалами.
- Российские ракеты "Искандер-М"/KN-23 привели к четырем взрывам и гибели людей, повреждению домов и энергетического объекта.
В Запорожье уже 51 пострадавший в результате удара РФ
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.
Как сообщалось, в четыре утра войска РФ ударили по Запорожью четырьмя ракетами. Враг попал в энергетический объект, разрушен дом, еще тридцать повреждены.
Под завалами дома обнаружено тело мужчины. Была информация о 46 пострадавших.
Что известно об ударе РФ по Запорожью
В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Сначала было известно о 16 пострадавших. Впоследствии общее количество раненых выросло до 25 человек.
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