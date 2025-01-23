Удар РФ по Запорожью — количество пострадавших продолжает расти

Количество пострадавших в результате российских обстрелов Запорожья в ночь на 23 января возросло до 51 по состоянию на 15.33.

В Запорожье уже 51 пострадавший в результате удара РФ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Поделиться

В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно.

Запорожье писал удара РФ

Как сообщалось, в четыре утра войска РФ ударили по Запорожью четырьмя ракетами. Враг попал в энергетический объект, разрушен дом, еще тридцать повреждены.

Запорожье после удара РФ

Под завалами дома обнаружено тело мужчины. Была информация о 46 пострадавших.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших. Впоследствии общее количество раненых выросло до 25 человек.