Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих продовжує зростати

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у ніч проти 23 січня зросла до 51 станом на 15.33.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від удару РФ по Запоріжжю досягла 51 людини, серед яких навіть немовля.
- У результаті обстрілу російських військ енергетичний об'єкт був пошкоджений, будинок зруйнований, а понад тридцять будинків пошкоджено.
- Під завалами будинку було знайдено тіло чоловіка, а загалом постраждалих було 51 особа.
- Росія вдарила по Запоріжжю чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23, що спричинило щонайменше чотири вибухи та загибель людей.
У Запоріжжі вже 51 постраждалий внаслідок удару РФ
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.
Як повідомлялось, о четвертій ранку війська РФ вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами. Ворог влучив в енергетичний обʼєкт, зруйновано будинок, ще тридцять пошкоджено.
Під завалами будинку знайдено тіло чоловіка. Була інформація про 46 постраждалих.
Що відомо про удар РФ по Запоріжжю
У ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них немовля.
Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.
Спершу було відомо про 16 постраждалих. Згодом загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.
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