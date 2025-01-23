Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих продовжує зростати
Категорія
Україна
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Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих продовжує зростати

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у ніч проти 23 січня зросла до 51 станом на 15.33.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих від удару РФ по Запоріжжю досягла 51 людини, серед яких навіть немовля.
  • У результаті обстрілу російських військ енергетичний об'єкт був пошкоджений, будинок зруйнований, а понад тридцять будинків пошкоджено.
  • Під завалами будинку було знайдено тіло чоловіка, а загалом постраждалих було 51 особа.
  • Росія вдарила по Запоріжжю чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23, що спричинило щонайменше чотири вибухи та загибель людей.

У Запоріжжі вже 51 постраждалий внаслідок удару РФ

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До 51 людини зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.

Запоріжжя пісял удару РФ

Як повідомлялось, о четвертій ранку війська РФ вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами. Ворог влучив в енергетичний обʼєкт, зруйновано будинок, ще тридцять пошкоджено.

Запоріжжя після удару РФ

Під завалами будинку знайдено тіло чоловіка. Була інформація про 46 постраждалих.

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

У ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них немовля.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих. Згодом загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.

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