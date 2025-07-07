В Запорожье в результате атаки российских дронов утром 7 июля пострадали 20 человек.
Главные тезисы
- 20 человек пострадали в результате атаки российских дронов по Запорожью, четверо из них госпитализированы.
- Удар РФ привел к повреждениям домов, объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств в Запорожье.
- Сотрудники ГСЧС и медицинские службы оказывают помощь пострадавшим, работают следственные группы.
Дроновый удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Число пострадавших от вражеского удара возросло до 17 человек.
Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование.
Ранее областная полиция сообщала о 14 раненых.
Правоохранители проинформировали, что в результате атаки повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры, здание и общежития университета, а также транспортные средства граждан.
На местах попадания помощь пострадавшим оказывают парамедики полиции и медицинские работники. Работают следственно-оперативные группы, сотрудники ГСЧС и коммунальные городские службы.
Национальная полиция сообщила, что пострадавших уже 20 человек.
Войска РФ нанесли четыре удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, пострадали военнослужащие роты охраны.
Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие — военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по выводам ВЛК из боевых подразделений. Именно те, кто сражался с оккупантом на передовой.
Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести.
ТЦК продолжает работать.
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