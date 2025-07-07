В Запорожье в результате атаки российских дронов утром 7 июля пострадали 20 человек.

Дроновый удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Число пострадавших от вражеского удара возросло до 17 человек.

Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование.

Ранее областная полиция сообщала о 14 раненых.

7 июля враг совершил очередной массированный обстрел Запорожья с применением БПЛА. По предварительной информации, в результате дроновой атаки пострадали 14 граждан. Поделиться

Правоохранители проинформировали, что в результате атаки повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры, здание и общежития университета, а также транспортные средства граждан.

Запорожье после удара РФ

На местах попадания помощь пострадавшим оказывают парамедики полиции и медицинские работники. Работают следственно-оперативные группы, сотрудники ГСЧС и коммунальные городские службы.

Национальная полиция сообщила, что пострадавших уже 20 человек.

По состоянию на 15:10 известно о 20 раненых гражданах в возрасте от 19 до 84 лет. Поделиться

Войска РФ нанесли четыре удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, пострадали военнослужащие роты охраны.

Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие — военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по выводам ВЛК из боевых подразделений. Именно те, кто сражался с оккупантом на передовой.

Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести.