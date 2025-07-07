Удар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чотирьох людей госпіталізовано. Одиннадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження.

Раніше обласна поліція повідомляла про 14 поранених.

Правоохоронці поінформували, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, будівля та гуртожитки університету, а також транспортні засоби громадян.

На місцях влучань допомогу потерпілим надають парамедики поліції та медичні працівники. Працюють слідчо-оперативні групи, співробітники ДСНС та комунальні міські служби.

Національна поліція повідомила, що постраждалих вже 20.

Станом на 15:10 відомо про 20 поранених громадян віком від 19 до 84 років.

Війська РФ завдали чотирьох ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП, постраждали військовослужбовці роти охорони.

Сьогодні ворог наніс 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі — військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій.