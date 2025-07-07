У Запоріжжі внаслідок атаки російських дронів вранці 7 липня постраждали 20 людей.
Головні тези:
- У підсумку атаки російських дронів по Запоріжжю постраждали 20 людей, з яких четверо госпіталізовано.
- Удар РФ став причиною пошкоджень будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, будівель та транспортних засобів громадян в Запоріжжі.
- Співробітники ДСНС та комунальні служби надають допомогу потерпілим від атаки російських військ.
Дроновий удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 17 осіб.
Чотирьох людей госпіталізовано. Одиннадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження.
Раніше обласна поліція повідомляла про 14 поранених.
Правоохоронці поінформували, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, будівля та гуртожитки університету, а також транспортні засоби громадян.
На місцях влучань допомогу потерпілим надають парамедики поліції та медичні працівники. Працюють слідчо-оперативні групи, співробітники ДСНС та комунальні міські служби.
Національна поліція повідомила, що постраждалих вже 20.
Війська РФ завдали чотирьох ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП, постраждали військовослужбовці роти охорони.
Сьогодні ворог наніс 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі — військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій.
Двох військовослужбовців госпіталізували у стані середньої тяжкості.
ТЦК продовжує працювати.
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