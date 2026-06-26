Удар РФ по Запорожью — количество раненых возросло до 15 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью — количество раненых возросло до 15 человек

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Число пострадавших в результате атаки России по Запорожью 26 июня растет. Среди раненых есть дети.

Главные тезисы

  • Число раненых от атаки России на Запорожье увеличилось до 15 человек, включая детей.
  • Глава Запорожской ОВА Иван Федоров активно организует помощь пострадавшим от военной агрессии.
  • Среди госпитализированных после атаки российских вооруженных сил - 45-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Россия атаковала Запорожье: количество раненых выросло

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Запорожцы, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам. Среди пострадавших — девятилетний мальчик.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Состояние ребенка не тяжелое. В ОВА говорят, что после получения помощи парень будет лечиться дома.

Запорожье после атаки РФ

Госпитализированы четыре человека. В том числе, 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Александровскому району города. В офисном здании возник пожар. Также отмечалось, что пострадали девять человек.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала дронами Запорожье — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла Запорожье — ранены 20 гражданских
Национальная полиция Украины
Новая атака РФ на Запорожье – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?