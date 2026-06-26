Удар РФ по Запорожью — количество раненых возросло до 15 человек

Число пострадавших в результате атаки России по Запорожью 26 июня растет. Среди раненых есть дети.
Главные тезисы
- Число раненых от атаки России на Запорожье увеличилось до 15 человек, включая детей.
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров активно организует помощь пострадавшим от военной агрессии.
- Среди госпитализированных после атаки российских вооруженных сил - 45-летняя женщина в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Запорожье: количество раненых выросло
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Состояние ребенка не тяжелое. В ОВА говорят, что после получения помощи парень будет лечиться дома.
Госпитализированы четыре человека. В том числе, 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что враг ударил по Александровскому району города. В офисном здании возник пожар. Также отмечалось, что пострадали девять человек.
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