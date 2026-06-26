Удар РФ по Запорожью — количество раненых возросло до 15 человек

Число пострадавших в результате атаки России по Запорожью 26 июня растет. Среди раненых есть дети.

Россия атаковала Запорожье: количество раненых выросло

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Запорожцы, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам. Среди пострадавших — девятилетний мальчик. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Состояние ребенка не тяжелое. В ОВА говорят, что после получения помощи парень будет лечиться дома.

Запорожье после атаки РФ

Госпитализированы четыре человека. В том числе, 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что враг ударил по Александровскому району города. В офисном здании возник пожар. Также отмечалось, что пострадали девять человек.