Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зросла до 15 осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки Росії по Запоріжжю 26 червня зростає. Серед поранених є діти.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже 15 постраждалих, у тому числі, дитина. Запоріжці, травмовані внаслідок ворожої атаки на обласний центр, продовжують звертатися до медиків. Серед постраждалих — дев'ятирічний хлопчик. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Стан дитини не важкий. В ОВА кажуть, що після отримання допомоги хлопець лікуватиметься вдома.

Запоріжжя після атаки РФ

Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялось, що ворог вдарив по Олександрівському району міста. В офісній будівлі виникла пожежа. Також зазначалося, що постраждали дев'ятеро людей.