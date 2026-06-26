Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зросла до 15 осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки Росії по Запоріжжю 26 червня зростає. Серед поранених є діти.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від атаки Росії на Запоріжжя зросла до 15 осіб, серед яких є діти.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров керує наданням медичної допомоги постраждалим від ворожої атаки.
Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Стан дитини не важкий. В ОВА кажуть, що після отримання допомоги хлопець лікуватиметься вдома.
Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялось, що ворог вдарив по Олександрівському району міста. В офісній будівлі виникла пожежа. Також зазначалося, що постраждали дев'ятеро людей.
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