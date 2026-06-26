Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зросла до 15 осіб
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зросла до 15 осіб

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Read in English

Кількість постраждалих унаслідок атаки Росії по Запоріжжю 26 червня зростає. Серед поранених є діти.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих від атаки Росії на Запоріжжя зросла до 15 осіб, серед яких є діти.
  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров керує наданням медичної допомоги постраждалим від ворожої атаки.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже 15 постраждалих, у тому числі, дитина. Запоріжці, травмовані внаслідок ворожої атаки на обласний центр, продовжують звертатися до медиків. Серед постраждалих — дев'ятирічний хлопчик.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Стан дитини не важкий. В ОВА кажуть, що після отримання допомоги хлопець лікуватиметься вдома.

Запоріжжя після атаки РФ

Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялось, що ворог вдарив по Олександрівському району міста. В офісній будівлі виникла пожежа. Також зазначалося, що постраждали дев'ятеро людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія атакувала дронами Запоріжжя — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла Запоріжжя — поранені 20 цивільних
Національна поліція України
Нова атака РФ на Запоріжжя - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?