Удар России по АЗС в Херсонской области — количество погибших и пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по АЗС в Херсонской области — количество погибших и пострадавших возросло

ДСНС Украины
АЗС
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Российские войска шахедом атаковали на Херсонщине автозаправочную станцию днем 5 июня: один человек погиб, 11 раненых.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали автозаправочную станцию в Херсонской области, пострадал один человек и 11 получили ранения.
  • Ликвидация последствий атаки произошла благодаря совместным действиям спасателей и пожарной службы.

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На месте попадания загорелись газовый модуль, здание АЗС и четыре автомобиля.

Спасатели совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных атак российских дронов.

По данным следствия, 5 июня около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области.

В настоящее время известно о гибели 35-летней женщины и ранении 11 гражданских лиц, отметили в ГСЧС Херсонской области.

Впоследствии начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил о последствиях российской атаки.

По его словам, удар пришелся туда, где всегда есть гражданские машины и люди, которые просто остановились в пути. оккупанты об этом прекрасно знали.

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