Удар России по АЗС в Херсонской области — количество погибших и пострадавших возросло

Российские войска шахедом атаковали на Херсонщине автозаправочную станцию днем 5 июня: один человек погиб, 11 раненых.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали автозаправочную станцию в Херсонской области, пострадал один человек и 11 получили ранения.
- Ликвидация последствий атаки произошла благодаря совместным действиям спасателей и пожарной службы.
Россия атаковала шахедом АЗС вблизи Посад-Покровского: есть погибшая
На месте попадания загорелись газовый модуль, здание АЗС и четыре автомобиля.
Спасатели совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных атак российских дронов.
По данным следствия, 5 июня около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области.
Впоследствии начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил о последствиях российской атаки.
По его словам, удар пришелся туда, где всегда есть гражданские машины и люди, которые просто остановились в пути. оккупанты об этом прекрасно знали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-