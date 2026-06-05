Удар России по АЗС в Херсонской области — количество погибших и пострадавших возросло

Российские войска шахедом атаковали на Херсонщине автозаправочную станцию днем 5 июня: один человек погиб, 11 раненых.

Россия атаковала шахедом АЗС вблизи Посад-Покровского: есть погибшая

На месте попадания загорелись газовый модуль, здание АЗС и четыре автомобиля.

Спасатели совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных атак российских дронов.

По данным следствия, 5 июня около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области.

В настоящее время известно о гибели 35-летней женщины и ранении 11 гражданских лиц, отметили в ГСЧС Херсонской области. Поделиться

Впоследствии начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил о последствиях российской атаки.