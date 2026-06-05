Удар Росії по АЗС на Херсонщині — кількість загиблих і постраждалих зросла

Російські війська шахедом атакували на Херсонщині автозаправну станцію удень 5 червня: одна людина загинула, 11 поранених.
Головні тези:
- Російські війська скоїли атаку на автозаправну станцію на Херсонщині з використанням шахеду.
- У результаті удару загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.
- Ліквідація наслідків атаки та пожежі відбулася завдяки спільній дії рятувальників та підрозділів місцевої пожежної охорони.
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На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі.
Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак російських дронів.
За даними слідства, 5 червня близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.
Згодом начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про наслідки російської атаки.
За його словами, удар припав туди, де завжди є цивільні машини та люди, які просто зупинилися в дорозі. Окупанти про це чудово знали.
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