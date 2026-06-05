Удар Росії по АЗС на Херсонщині — кількість загиблих і постраждалих зросла

Російські війська шахедом атакували на Херсонщині автозаправну станцію удень 5 червня: одна людина загинула, 11 поранених.

Росія атакувала шахедом АЗС поблизу Посад-Покровського: є загибла

На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі.

Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак російських дронів.

За даними слідства, 5 червня близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.

Наразі відомо про загибель 35-річної жінки та поранення 11 цивільних осіб, зазначили в ДСНС Херсонської області. Поширити

Згодом начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про наслідки російської атаки.