Удар ВСУ по аэродрому РФ "Морозовск". Появились фото уничтоженных складов боеприпасов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар ВСУ по аэродрому РФ "Морозовск". Появились фото уничтоженных складов боеприпасов

Удар ВСУ по аэродрому РФ "Морозовск". Появились фото уничтоженных складов боеприпасов
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Источник:  online.ua

В результате атаки ВСУ по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен состав боеприпасов армии РФ. В сети появились возможные фото, которые это подтверждают.

Главные тезисы

  • В результате атаки ВСУ на аэродром “Морозовск” уничтожен состав боеприпасов армии РФ, что подтверждают фотографии.
  • Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, атака была нанесена по складам боеприпасов, включая управляемые авиационные бомбы.
  • Задание на атаку было выполнено силами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • По данным украинской разведки, в результате удара также был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, а два других самолета могли быть повреждены.

Как выглядит уничтоженный состав в Морозовске после атаки ВСУ

На опубликованных фото можно увидеть уничтоженный целый склад боеприпасов.

У некоторых в сети появились сомнения относительно содержания уничтоженного склада в Морозовске. Выкладываю дополнительные фото, — говорится в сообщении.

Атака на аэродром РФ "Морозовск" 3 августа

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Впоследствии как сообщили в украинской разведке в результате огневого поражения военного аэродрома РФ "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

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