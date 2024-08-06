Удар ВСУ по аэродрому РФ "Морозовск". Появились фото уничтоженных складов боеприпасов

В результате атаки ВСУ по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен состав боеприпасов армии РФ. В сети появились возможные фото, которые это подтверждают.

Как выглядит уничтоженный состав в Морозовске после атаки ВСУ

На опубликованных фото можно увидеть уничтоженный целый склад боеприпасов.

У некоторых в сети появились сомнения относительно содержания уничтоженного склада в Морозовске. Выкладываю дополнительные фото, — говорится в сообщении. Поделиться

Атака на аэродром РФ "Морозовск" 3 августа

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Поделиться

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Впоследствии как сообщили в украинской разведке в результате огневого поражения военного аэродрома РФ "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.