Удар ВСУ по аэродрому РФ "Морозовск". Появились фото уничтоженных складов боеприпасов

В результате атаки ВСУ по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен состав боеприпасов армии РФ. В сети появились возможные фото, которые это подтверждают.
Главные тезисы
- В результате атаки ВСУ на аэродром “Морозовск” уничтожен состав боеприпасов армии РФ, что подтверждают фотографии.
- Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, атака была нанесена по складам боеприпасов, включая управляемые авиационные бомбы.
- Задание на атаку было выполнено силами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- По данным украинской разведки, в результате удара также был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, а два других самолета могли быть повреждены.
Как выглядит уничтоженный состав в Морозовске после атаки ВСУ
На опубликованных фото можно увидеть уничтоженный целый склад боеприпасов.
Атака на аэродром РФ "Морозовск" 3 августа
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
Впоследствии как сообщили в украинской разведке в результате огневого поражения военного аэродрома РФ "Морозовск" уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.
Кроме того, полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
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