Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Морозовськ". Зʼявилися фото знищених складів боєприпасів

Внаслідок атаки ЗСУ по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ 3 серпня знищено склад боєприпасів армії РФ. У мережі зʼявилися ймовірні фото, які це підтверджують.

Як виглядає знищений склад в Морозовську після атаки ЗСУ

На оприлюднених фото можна побачити знищений цілий склад боєприпасів.

У декого в мережі з’явилися сумніви щодо вмісту знищеного складу в Морозовську. Викладаю додаткові фото, — йдеться у повідомленні з фото. Поширити

Атака на аеродром РФ “Морозовськ” 3 серпня

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони 3 серпня завдали удару по аеродрому Морозовськ, а саме по складах з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України. Поширити

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях.

Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Згодом як повідомили в українській розвідці внаслідок вогневого ураження військового аеродрому РФ “Морозовск” знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Окрім цього повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.