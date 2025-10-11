Угрожает США. Ким Чен Ын на параде похвастался новой межконтинентальной ракетой

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын провел большой военный парад, на котором была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета перед небольшим количеством иностранных гостей.

Ким Чен Ын похвастался новой межконтинентальной ракетой

Парад, начавшийся поздно вечером 10 октября, был посвящен 80-летию основания правящей Рабочей партии КНДР и стал продолжением состоявшихся в четверг празднований.

Среди иностранных гостей, прибывших в Пхеньян на юбилей, были премьер-министр Китая Ли Цян, делегация из России во главе с бывшим президентом Дмитрием Медведевым, а также глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Парад в Пхеньяне

На военном параде ядерная Северная Корея продемонстрировала свою современную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-20, которую KCNA описала как "мощнейшую систему ядерного стратегического оружия" страны.

Reuters отмечает, что серия межконтинентальных баллистических ракет Hwasong предоставила Северной Корее возможность поражать любую точку на территории США, но остаются вопросы совершенства системы наведения на цель и способности боеголовки выдерживать вход в атмосферу.

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20

На военном параде Ким выступил с речью, в которой выразил "искреннее поощрение" участвующим в операциях за рубежом северокорейским войскам, добавив, что героизм их армии будет заметен не только в обороне Северной Кореи, но и в "форпостах социалистического строительства".

Наша армия должна продолжать расти в непобедимую силу, уничтожающую все угрозы, — сказал Ким. Поделиться

В публикации Reuters указывают на то, что в пятницу Ким также провел переговоры с Медведевым, заявившим, что жертва северокорейских солдат, воюющих за Россию в войне против Украины, доказывает доверие в отношениях между двумя странами.