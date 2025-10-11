Загрожує США. Кім Чен Ин на параді похизувався новою міжконтинентальною ракетою
Загрожує США. Кім Чен Ин на параді похизувався новою міжконтинентальною ракетою

ракета
Джерело:  Reuters

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин провів великий військовий парад, на якому було продемонстровано нову міжконтинентальну балістичну ракету перед невеликою кількістю іноземних гостей.

Головні тези:

  • Проведений Кім Чен Ином військовий парад застерігає про загрозу нової міжконтинентальної ракети для США.
  • Представлення міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-20 свідчить про технологічний прогрес Північної Кореї в галузі ядерної зброї.
  • Розмови Кіма Чен Ина з делегацією з Росії та Китаю підтверджують спроби зміцнення співпраці у військовій сфері.

Кім Чен Ин похизувався новою міжконтинентальною ракетою

Парад, який розпочався пізно ввечері 10 жовтня, був присвячений 80-річчю заснування правлячої Робітничої партії КНДР і став продовженням святкувань, що відбулися у четвер.

Серед іноземних гостей, які прибули до Пхеньяну на ювілей, були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, делегація з Росії на чолі з колишнім президентом Дмитром Медведєвим, а також голова Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.

Парад у Пхеньяні

На військовому параді ядерна Північна Корея продемонструвала свою найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, яку KCNA описала як "найпотужнішу систему ядерної стратегічної зброї" країни.

Reuters зазначає, що серія міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong надала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку на території США, але залишаються питання щодо досконалості системи наведення на ціль та здатності боєголовки витримувати вхід в атмосферу.

Міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-20

На військовому параді Кім виступив з промовою, в якій висловив "щире заохочення" північнокорейським військам, що беруть участь в операціях за кордоном, додавши, що героїзм їхньої армії буде помітний не тільки в обороні Північної Кореї, але й у "форпостах соціалістичного будівництва".

Наша армія повинна продовжувати зростати в непереможну силу, яка знищує всі загрози, – сказав Кім.

У публікації Reuters вказують на те, що у п'ятницю Кім також провів переговори з Медведєвим, який заявив, що жертва північнокорейських солдатів, які воюють за Росію у війні проти України, доводить довіру у відносинах між двома країнами.

Кім повідомив Медведєву, що сподівається продовжувати зміцнювати співпрацю з Росією та тісно співпрацювати в різних сферах для досягнення спільних цілей.

