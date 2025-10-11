Загрожує США. Кім Чен Ин на параді похизувався новою міжконтинентальною ракетою

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин провів великий військовий парад, на якому було продемонстровано нову міжконтинентальну балістичну ракету перед невеликою кількістю іноземних гостей.
Головні тези:
- Проведений Кім Чен Ином військовий парад застерігає про загрозу нової міжконтинентальної ракети для США.
- Представлення міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-20 свідчить про технологічний прогрес Північної Кореї в галузі ядерної зброї.
- Розмови Кіма Чен Ина з делегацією з Росії та Китаю підтверджують спроби зміцнення співпраці у військовій сфері.
Кім Чен Ин похизувався новою міжконтинентальною ракетою
Парад, який розпочався пізно ввечері 10 жовтня, був присвячений 80-річчю заснування правлячої Робітничої партії КНДР і став продовженням святкувань, що відбулися у четвер.
Серед іноземних гостей, які прибули до Пхеньяну на ювілей, були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, делегація з Росії на чолі з колишнім президентом Дмитром Медведєвим, а також голова Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.
На військовому параді ядерна Північна Корея продемонструвала свою найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, яку KCNA описала як "найпотужнішу систему ядерної стратегічної зброї" країни.
Reuters зазначає, що серія міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong надала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку на території США, але залишаються питання щодо досконалості системи наведення на ціль та здатності боєголовки витримувати вхід в атмосферу.
На військовому параді Кім виступив з промовою, в якій висловив "щире заохочення" північнокорейським військам, що беруть участь в операціях за кордоном, додавши, що героїзм їхньої армії буде помітний не тільки в обороні Північної Кореї, але й у "форпостах соціалістичного будівництва".
У публікації Reuters вказують на те, що у п'ятницю Кім також провів переговори з Медведєвим, який заявив, що жертва північнокорейських солдатів, які воюють за Росію у війні проти України, доводить довіру у відносинах між двома країнами.
Кім повідомив Медведєву, що сподівається продовжувати зміцнювати співпрацю з Росією та тісно співпрацювати в різних сферах для досягнення спільних цілей.
