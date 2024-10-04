По словам первого вице-президента НАН Украины Владимира Горбулина и директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Украина близка к созданию собственной дальнобойной ракеты с дальностью поражения до 700 км.
Главные тезисы
- Украина активно развивает свою военно-техническую отрасль, приближаясь к созданию собственной дальнобойной ракеты с дальностью поражения до 700 км.
- Проект реализуется при поддержке президента Украины и предполагает серийное производство новых образцов украинских ракет.
- С 2014 года количество оборонных разработок и производства беспилотников в Украине резко возросло, что свидетельствует о стремлении страны к укреплению обороноспособности.
- Украина также демонстрирует значительный научно-конструкторский потенциал, что подтверждается успешными разработками военной техники и беспилотных систем.
- Планы страны включают увеличение дальности поражения украинской противокорабельной ракеты 'Нептун' и разработку собственных дальнобойных ракет, что повысит обороноспособность и безопасность Украины.
Что известно о разработке украинских дальнобойных ракет
По словам ученых, в апреле президент Владимир Зеленский сообщил о запуске в серийное производство новых образцов украинских ракет.
Месяцем ранее российские ресурсы указывали на существование "глубокой модернизации" украинской противокорабельной ракеты "Нептун" — тогда речь шла о возможном увеличении дальности поражения этого вооружения с 280 км до 400 км.
Что известно об успехах Украины в производстве БПЛА
По словам Владимира Горбулина и Валентина Бадрака, с 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей беспилотников в Украине выросло с 30 до 200 предприятий.
Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.
В 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200
В начале 2024 года в Силах обороны было 62 типа беспилотных авиакомплексов, а в августе этого года командующий новыми силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил уже о 170 видах БАК.
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