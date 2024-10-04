По словам первого вице-президента НАН Украины Владимира Горбулина и директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Украина близка к созданию собственной дальнобойной ракеты с дальностью поражения до 700 км.

Что известно о разработке украинских дальнобойных ракет

По словам ученых, в апреле президент Владимир Зеленский сообщил о запуске в серийное производство новых образцов украинских ракет.

ракеты

Месяцем ранее российские ресурсы указывали на существование "глубокой модернизации" украинской противокорабельной ракеты "Нептун" — тогда речь шла о возможном увеличении дальности поражения этого вооружения с 280 км до 400 км.

Что известно об успехах Украины в производстве БПЛА

По словам Владимира Горбулина и Валентина Бадрака, с 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей беспилотников в Украине выросло с 30 до 200 предприятий.

Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.

В 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200

В начале 2024 года в Силах обороны было 62 типа беспилотных авиакомплексов, а в августе этого года командующий новыми силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил уже о 170 видах БАК.