За словами першого віцепрезидента НАН України Володимира Горбуліна та директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, наразі Україна близька до створення власної далекобійної ракети із дальністю ураження до 700 км.

Що відомо про розробку українських далекобійних ракет

За словами науковців, у квітні президент Володимир Зеленський повідомив про запуск у серійне виробництво нових зразків українських ракет.

ракети

За місяць до цього російські ресурси вказували на існування "глибокої модернізації" української протикорабельної ракети "Нептун" — тоді йшлося про можливе збільшення дальності ураження цього озброєння з 280 км до 400 км.

Що відомо про успіхи України у виробництві БпЛА

За словами Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака, з 2015 по 2023 рік кількість розробників та виробників безпілотників в Україні зросла з 30 до 200 підприємств.

Вони зазначили, що війна Росії проти України з 2014-го спричинила "вибухове зростання" кількості оборонних розробок та оборонних виробництв.

У 2015 році розробками та виробництвом безпілотних авіаційних комплексів (БАК) займалися понад 30 підприємств, а для армії закуповувалася продукція п'яти-семи фірм, водночас у 2023 році їхня кількість зросла вже до 200

На початку 2024 року у Силах оборони було 62 типи безпілотних авіакомплексів, а у серпні цього року командувач новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив уже про 170 видів БАК.