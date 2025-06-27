Украина чтит память генерал-майора Шаповала
Категория
Украина
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Украина чтит память генерал-майора Шаповала

ГУР
Что важно знать о Максиме Шаповале
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Главное управление разведки напоминает украинцам о том, что 8 лет назад российские спецслужбы совершили теракт, пытаясь ликвидировать героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала. Именно он был олицетворением нового поколения украинской военной разведки — профессиональной, решительной, эффективной.

Главные тезисы

  • Шаповал погиб 27 июня 2017 в Киеве.
  • Он был командиром легендарного 10-го отдельного отряда спецназначения ГУР МО Украины.

Что важно знать о Максиме Шаповале

Начальник ГУР Кирилл Буданов посетил место захоронения героя Украины, чтобы в очередной раз отдать ему честь.

Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года в Киеве — ему было всего 38.

Что важно понимать, именно он командовал легендарным 10 отдельным отрядом спецназначения ГУР МО Украины.

Его группа первой зашла на территорию Донецкого аэропорта — это было начало истории "киборгов", о которой знает весь мир.

Военные разведчики под командованием Шаповала ходили в успешные глубокие рейды в тыл противника, ликвидировали вражеских командиров и срывали планы вражеских спецслужб. Именно под его руководством уничтожен один из кураторов вражеских диверсий в Украине — полковник фсб черкашин.

ГУР обращает внимание на то, что Максим Шаповал подготовил новое поколение офицеров-разведчиков.

Для нас он — навсегда в строю. Честь и слава Герою Украины Максиму Шаповалу! Слава Украине!

Максим Шаповал (Фото: gur.gov.ua)

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