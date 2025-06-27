Україна вшановує пам'ять генерал-майора Шаповала

Головне управління розвідки нагадує українцям про те, що 8 років тому російські спецслужби здійснили теракт, намагаючись ліквідувати героя України, генерал-майора Максима Шаповала. Саме він був уособленням нової генерації української воєнної розвідки — професійної, рішучої, ефективної.

Що важливо знати про Максима Шаповала

Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав місце поховання героя України, щоб вкотре віддати йому шану.

Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року в Києві — йому було лише 38.

Що важливо розуміти, саме він командував легендарним 10-м окремим загоном спецпризначення ГУР МО України.

Його група першою зайшла на територію Донецького аеропорту — це був початок історії "кіборгів", про яку знає увесь світ.

Воєнні розвідники під командуванням Шаповала ходили в успішні глибокі рейди в тил противника, ліквідовували ворожих командирів і зривали плани ворожих спецслужб. Саме під його керівництвом знищили одного з кураторів ворожих диверсій в Україні — полковника фсб чєркашина. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що Максим Шаповал підготував нову генерацію офіцерів-розвідників.

Для нас він — назавжди в строю. Честь і слава Герою України Максиму Шаповалу! Слава Україні! Поширити