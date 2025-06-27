Україна вшановує пам'ять генерал-майора Шаповала

Головне управління розвідки нагадує українцям про те, що 8 років тому російські спецслужби здійснили теракт, намагаючись ліквідувати героя України, генерал-майора Максима Шаповала. Саме він був уособленням нової генерації української воєнної розвідки — професійної, рішучої, ефективної.
Головні тези:
- Шаповал загинув 27 червня 2017 року у Києві.
- Він був командиром легендарного 10-го окремого загону спецпризначення ГУР МО України.
Що важливо знати про Максима Шаповала
Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав місце поховання героя України, щоб вкотре віддати йому шану.
Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року в Києві — йому було лише 38.
Що важливо розуміти, саме він командував легендарним 10-м окремим загоном спецпризначення ГУР МО України.
Його група першою зайшла на територію Донецького аеропорту — це був початок історії "кіборгів", про яку знає увесь світ.
ГУР звертає увагу на те, що Максим Шаповал підготував нову генерацію офіцерів-розвідників.
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