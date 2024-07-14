По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, сейчас Украина ведет переговоры со Швецией по получению истребителей Saab JAS-39 Gripen.
Главные тезисы
Украина ведет переговоры со Швецией по получению истребителей Saab JAS-39 Gripen.
Западные партнеры высказывают опасения по использованию истребителей Gripen в конфликтах с Россией из-за опасности эскалации.
По международному праву, обороняющиеся страны имеют право на разрушение основных инструментов геноцида, используемых агрессором.
Предложены два способа противодействия российской авиации: сбивание самолетов в воздухе и деструкция авиации на авиабазах с помощью дальнобойных ракет.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает необходимость решительных действий против России и поражения ее агрессивной политики.
Что известно о переговорах Украины и Швеции по получению Gripen
Почему западные партнеры против использования Украиной их оружия для ударов по РФ
По его словам, западные партнеры продолжают придерживаться мифических красных линий, пересечение которых, якобы, может угрожать еще большей эскалацией со стороны России.
Третьей причиной советник руководителя ОП называет отсутствие воли коллективного Запада на решительные действия, когда нужно принимать болезненные и порой непопулярные решения.
Он подчеркнул, что согласно международному праву, государство, вынужденное защищаться от агрессии, имеет право разрушать основные инструменты геноцида, которые совершает в данном случае преступный кремлевский режим под руководством диктатора Владимира Путина.
Оккупационная армия РФ сбрасывает КАБ и ФАБ как на украинские позиции на передовой, так и на мирные населенные пункты. Ежемесячно вражеские самолеты сбрасывают 3-5 тыс. авиабомб.