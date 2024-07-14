Что известно о переговорах Украины и Швеции по получению Gripen

Это тема, которую президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. Так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализовали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении, - отметил Жовква. Поделиться

Шведские истребители Gripen

Почему западные партнеры против использования Украиной их оружия для ударов по РФ

Первая причина в том, что представители политических элит до сих пор живут в иллюзиях того, что Россия – это относительно цивилизованная страна, которая где-то нарушает, но в целом готова соблюдать какие-то рамочные правила. Это не так. Россия пошла ва-банк, и она сегодня полностью сбросила свои псевдодемократические одеяния и ведет себя так, как должна вести себя примитивная, максимально варварская империя. То есть убийство ради убийства и убийство для контроля собственного внутреннего пространства. И чрезвычайно опасны иллюзии, что с Россией можно о чем-то разговаривать, – объясняет в эфире телеканала Freedom советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Поделиться

По его словам, западные партнеры продолжают придерживаться мифических красных линий, пересечение которых, якобы, может угрожать еще большей эскалацией со стороны России.

Потому что это означает, что любая страна с авторитарным, тоталитарным, диктаторским режимом будет стремиться использовать оружие массового поражения, чтобы реализовать свою концепцию внешней экспансии. Такие страны не могут обеспечить должное качество жизни для собственных граждан. И держать их в жестком узде они могут, накачивая свое общество псевдопатриотическими истериями, как это происходит в России: мол, мы будем воевать против всего мира за право быть такими, какими хотим, – подчеркивает представитель ОП. Поделиться

Третьей причиной советник руководителя ОП называет отсутствие воли коллективного Запада на решительные действия, когда нужно принимать болезненные и порой непопулярные решения.

Хотя на самом деле все эти решения будут популярными. Потому что агрессор, массовый убийца должен быть поражен и наказан. Россия должна потерпеть не только тактическое поражение на фронте, но и должен быть демонстративный судебный процесс. И на скамье подсудимых должны сидеть субъекты, придумавшие войну геноцидного типа – не только Путин, но и состав Совета безопасности России. Они должны отвечать на жесткие вопросы, чтобы все увидели психопрофиль этих людей, насколько они не соответствуют современному времени, насколько они ничтожны в своем желании убивать граждан других стран, - отмечает Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что согласно международному праву, государство, вынужденное защищаться от агрессии, имеет право разрушать основные инструменты геноцида, которые совершает в данном случае преступный кремлевский режим под руководством диктатора Владимира Путина.

Оккупационная армия РФ сбрасывает КАБ и ФАБ как на украинские позиции на передовой, так и на мирные населенные пункты. Ежемесячно вражеские самолеты сбрасывают 3-5 тыс. авиабомб.