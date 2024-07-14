Що відомо про переговори України і Швеції щодо отримання Gripen

Це тема, яку президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку, - зазначив Жовква. Поширити

Шведські винищувачі Gripen

Чому західні партнери проти використання Україною їхньої зброї для ударів по РФ

Перша причина в тому, що представники політичних еліт досі живуть в ілюзіях того, що Росія – це відносно цивілізована країна, яка десь порушує, але загалом готова дотримуватися якихось рамкових правил. А це не так. Росія пішла ва-банк, і вона сьогодні повністю скинула свої псевдодемократичні шати та поводиться так, як і має поводитися примітивна, максимально варварська імперія. Тобто вбивство заради вбивства і вбивство заради контролю власного внутрішнього простору. І надзвичайно небезпечні ілюзії, що з Росією можна про щось розмовляти, - пояснює в ефірі телеканалу Freedom радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Поширити

За його словами, західні партнери продовжують дотримуватись міфічних червоних ліній, перетин яких, нібито може погрожувати ще більшою ескалацією з боку Росії.

Тому що це означатиме, що будь-яка країна з авторитарним, тоталітарним, диктаторським режимом буде прагнути використовувати зброю масового ураження, щоб реалізувати свою концепцію зовнішньої експансії. Такі країни не можуть забезпечити належну якість життя для власних громадян. І тримати їх у жорсткій вузді вони можуть, накачуючи своє суспільство псевдопатріотичними істеріями, як це відбувається в Росії: мовляв, ми воюватимемо проти всього світу за право бути такими, якими хочемо, - підкреслює представник ОП. Поширити

Третьою причиною радник керівника ОП називає відсутність волі колективного Заходу на рішучі дії, коли треба ухвалювати болючі та часом непопулярні рішення.

Хоча насправді ці всі рішення будуть популярними. Тому що агресор, масовий убивця має бути вражений і покараний. Росія має зазнати не тільки тактичної поразки на фронті, а й має бути демонстративний судовий процес. І на лаві підсудних мають сидіти суб’єкти, які вигадали війну геноцидного типу, – не тільки Путін, а й склад Ради безпеки Росії. Вони повинні відповідати на жорсткі запитання, щоб усі побачили психопрофіль цих людей, наскільки вони глибинно не відповідають сучасному часу, наскільки вони нікчемні у своєму бажанні вбивати громадян інших країн, - наголошує Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що згідно із міжнародним правом, держава, яка змушена оборонятись від агресії, має право руйнувати основні інструменти геноциду, які вчиняє у данному випадку злочинний кремлівський режим під керівництвом диктатора Володимира Путіна.

Окупаційна армія РФ скидає КАБи і ФАБи як на українські позиції на передовій, так і на мирні населені пункти. Щомісяця ворожі літаки скидають 3-5 тис. авіабомб.