За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, наразі Україна веде переговори зі Швецією щодо отримання винищувачів Saab JAS-39 Gripen.
Головні тези:
Україна на даний момент веде переговори з Швецією про отримання винищувачів Saab JAS-39 Gripen.
Переговори між Україною та Швецією щодо отримання Gripen включають в себе заяву президента та керівництва Швеції та спілкування між міністерствами оборони обох країн.
Західні партнери висловлюють сумніви щодо використання Україною винищувачів Gripen для ударів по РФ через небезпеку ескалації конфлікту та неготовність Росії дотримуватися правил міжнародної співпраці.
Згідно із міжнародним правом, країна, яка обороняється від агресії, має право на руйнування основних інструментів геноциду, які використовує влада ворожого режиму РФ.
Запропоновано два способи протидії наступу російської авіації: збивання літаків в повітрі або деструкція авіації на авіабазах за допомогою далекобійних ракет.
Що відомо про переговори України і Швеції щодо отримання Gripen
Чому західні партнери проти використання Україною їхньої зброї для ударів по РФ
За його словами, західні партнери продовжують дотримуватись міфічних червоних ліній, перетин яких, нібито може погрожувати ще більшою ескалацією з боку Росії.
Третьою причиною радник керівника ОП називає відсутність волі колективного Заходу на рішучі дії, коли треба ухвалювати болючі та часом непопулярні рішення.
Він підкреслив, що згідно із міжнародним правом, держава, яка змушена оборонятись від агресії, має право руйнувати основні інструменти геноциду, які вчиняє у данному випадку злочинний кремлівський режим під керівництвом диктатора Володимира Путіна.
Окупаційна армія РФ скидає КАБи і ФАБи як на українські позиції на передовій, так і на мирні населені пункти. Щомісяця ворожі літаки скидають 3-5 тис. авіабомб.