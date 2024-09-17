Украина достигла нового прорыва в использовании ИИ во время войны

Авторитетное издание Forbes пришло к выводу, что украинские специалисты все более эффективно используют искусственный интеллект в войне против российских захватчиков. В первую очередь журналисты обратили внимание на "роботов-убийц", которые беспощадно уничтожают врага.

Искусственный интеллект и его роль в войне

Что важно понимать, немало современных технологий Украина получила от своих западных союзников и крайне успешно использует, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Так же, как Давид одержал победу над Голиафом благодаря своему технологическому преимуществу, есть надежда, что их поддержка даст Украине преимущество над ее гораздо большем противником, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, указано, что в Украине во время начала войны в технологическом секторе было занято 300 000 человек, и многие стартапы переключились на разработки, которые могли бы помочь военным.

А Кабинет Министров создал платформу финансирования Brave1, чтобы позволить компаниям предлагать инвесторам продукцию оборонных технологий. Согласно данным журналистов, данная платформа получила тысячи заявок.

Одним из главных прорывов, которые мы увидели в Украине, является использование автономных дронов. Хотя беспилотные летательные аппараты использовались во многих конфликтах в последнее десятилетие, они обычно пилотируются людьми дистанционно, — отмечает Forbes. Поделиться

Согласно данным журналистов, сейчас в Украине уже используют дроны, которые могут отслеживать и поражать врагов без человеческого взаимодействия — "другими словами, настоящие работы-убийцы".

В Украине создали уникального робота для спасения бойцов

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно официально подтвердил, что украинского робота, который может транспортировать сразу нескольких раненых воинов с поля боя, уже запустили в серийное производство.

Робот Ratel Н (Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Что важно понимать, робот Ratel Н может перевозить 400 кг живой нагрузки.

Кроме того, сообщается, что конструкция позволяет двигаться по сложному рельефу, работать тихо и эффективно в условиях низкой видимости.