Украина достигла нового прорыва в использовании ИИ во время войны

Авторитетное издание Forbes пришло к выводу, что украинские специалисты все более эффективно используют искусственный интеллект в войне против российских захватчиков. В первую очередь журналисты обратили внимание на "роботов-убийц", которые беспощадно уничтожают врага.
Главные тезисы
- Украина успешно использует ИИ в войне для сдерживания российской агрессии и обеспечения технологического превосходства.
- Новые подробности касательно создания автономных дронов и уникального работа Ratel Н.
- Использование роботов-убийц и современных технологий в военных операциях повышает эффективность обороны и наступления украинских сил.
Искусственный интеллект и его роль в войне
Что важно понимать, немало современных технологий Украина получила от своих западных союзников и крайне успешно использует, чтобы сдерживать российскую агрессию.
Кроме того, указано, что в Украине во время начала войны в технологическом секторе было занято 300 000 человек, и многие стартапы переключились на разработки, которые могли бы помочь военным.
А Кабинет Министров создал платформу финансирования Brave1, чтобы позволить компаниям предлагать инвесторам продукцию оборонных технологий. Согласно данным журналистов, данная платформа получила тысячи заявок.
Согласно данным журналистов, сейчас в Украине уже используют дроны, которые могут отслеживать и поражать врагов без человеческого взаимодействия — "другими словами, настоящие работы-убийцы".
В Украине создали уникального робота для спасения бойцов
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров недавно официально подтвердил, что украинского робота, который может транспортировать сразу нескольких раненых воинов с поля боя, уже запустили в серийное производство.
Что важно понимать, робот Ratel Н может перевозить 400 кг живой нагрузки.
Кроме того, сообщается, что конструкция позволяет двигаться по сложному рельефу, работать тихо и эффективно в условиях низкой видимости.
Ratel Н может быть оснащен различными установками, такими как РЭБ, наблюдательные пункты, боевые модули и разминировочные установки.
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