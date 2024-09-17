Україна досягла нового прориву у використанні ШІ під час війни
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна досягла нового прориву у використанні ШІ під час війни

ЗСУ
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Джерело:  Forbes

Авторитетне видання Forbes дійшло висновку, що українські спеціалісти дедалі ефективніше використовують штучний інтелект у війні проти російських загарбників. Насамперед журналісти звернули увагу на “роботів-вбивць”, які нещадно нищать ворога.

Головні тези:

  • Україна успішно використовує ШІ війні для стримування російської агресії та забезпечення технологічної переваги.
  • Нові подробиці щодо створення автономних дронів та унікального робота Ratel Н.
  • Використання роботів-вбивць та сучасних технологій у військових операціях підвищує ефективність оборони та наступу українських сил.

Штучний інтелект та його роль у війні

Що важливо розуміти, чималу кількість сучасних технологій Україна отримала від своїх західних союзників й вкрай успішно використовує, щоб стримати російську агресію.

Так само, як Давид здобув перемогу над Голіафом завдяки своїй технологічній перевазі, є надія, що їхня підтримка дасть Україні перевагу над її набагато більшим російським супротивником, — пише видання.

Окрім того, наголошується, що в Україні під час початку війни у технологічному секторі було зайнято 300 000 осіб, і багато стартапів переключилися на розробки, які могли б допомогти військовим.

А Кабінет міністрів створив платформу фінансування Brave1, щоб дозволити компаніям пропонувати інвесторам продукцію оборонних технологій. Згідно з даними журналістів, згадана платформа отримала тисячі заявок.

Одним із головних проривів, які ми побачили в Україні, є використання автономних дронів. Хоча безпілотні літальні апарати використовувалися в багатьох конфліктах за останнє десятиліття, вони зазвичай пілотуються людьми дистанційно, — зазначає Forbes.

Згідно з даними журналістів, наразі в Україні уже використовують дрони, які можуть відстежувати і уражати ворогів без людської взаємодії — “іншими словами, справжні роботи-вбивці".

В Україні створили унікального робота для порятунку бійців

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нещодавно офіційно підтвердив, що українського робота, який може транспортувати одразу кількох поранених воїнів з поля бою, уже запустили у серійне виробництво.

Робот Ratel Н (Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Що важливо розуміти, робот Ratel Н може перевозити 400+ кг живого навантаження.

Окрім того, наголошується, що його конструкція дозволяє рухатися по складному рельєфу, працювати тихо та ефективно в умовах низької видимості.

Ratel Н може бути оснащений різноманітними установками, такими як РЕБ, спостережні пункти, бойові модулі та розміновувальні установки.

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