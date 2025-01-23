Украина эвакуировала троих моряков из плена хуситов

Министерство иностранных дел Украины совместно с ГУР провели успешную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков. Вскоре они вернутся домой.

Как прошла операция по эвакуации украинских моряков

Как отмечается, украинский моряк был задержан в ноябре 2023 года во время захвата грузового судна Galaxy Leader.

Уволенные моряки находятся в безопасности под опекой украинских дипломатов. Они чувствуют себя хорошо, имеют необходимые документы и готовятся к возвращению на родину.

МИД Украины выразил благодарность султанату Оман и его дипломатическому ведомству за поддержку и содействие в освобождении граждан.

Надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений после открытия зарубежного дипломатического учреждения Украины, отметили в министерстве. Поделиться

По информации разведки, уволенные моряки уже направляются на встречу с родными, после чего пройдут реабилитацию.

Операция длилась более года и включала в себя сложный переговорный процесс с хуситами и другими вовлеченными сторонами. Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024 года – через пять месяцев после захвата судна.

Что известно о захвате судна Galaxy Leader

Напомним, что в ноябре 2023 года йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов. На его борту находился международный экипаж, в который входили граждане Болгарии, Филиппин, Мексики и Украины. В общей сложности — 25 человек.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что в плену хуситов содержались четверо украинских моряков, и государство прилагает усилия для их освобождения.

22 января появилась информация в западных СМИ об уходе экипажа Galaxy Leader , однако официального подтверждения тогда еще не было.