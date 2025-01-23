Украина эвакуировала троих моряков из плена хуситов

Министерство иностранных дел Украины совместно с ГУР провели успешную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков. Вскоре они вернутся домой.
Главные тезисы
- Министерство иностранных дел Украины вместе с ГУР успешно эвакуировали троих украинских моряков из плена хуситов на судне Galaxy Leader.
- Уволенные моряки находятся в безопасности и готовятся к возвращению на родину после года содержания.
- Министерство иностранных дел выразило благодарность султанату Оман за поддержку и содействие в освобождении украинских граждан.
- Операция по освобождению моряков включала в себя сложный переговорный процесс с хуситами и другими сторонами, который длился более года.
- Информация о захвате судна Galaxy Leader и содержании на нем украинских моряков стала известна в ноябре 2023 года.
Как прошла операция по эвакуации украинских моряков
Как отмечается, украинский моряк был задержан в ноябре 2023 года во время захвата грузового судна Galaxy Leader.
Уволенные моряки находятся в безопасности под опекой украинских дипломатов. Они чувствуют себя хорошо, имеют необходимые документы и готовятся к возвращению на родину.
МИД Украины выразил благодарность султанату Оман и его дипломатическому ведомству за поддержку и содействие в освобождении граждан.
По информации разведки, уволенные моряки уже направляются на встречу с родными, после чего пройдут реабилитацию.
Операция длилась более года и включала в себя сложный переговорный процесс с хуситами и другими вовлеченными сторонами. Первый контакт с пленными украинцами был установлен 3 апреля 2024 года – через пять месяцев после захвата судна.
Что известно о захвате судна Galaxy Leader
Напомним, что в ноябре 2023 года йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов. На его борту находился международный экипаж, в который входили граждане Болгарии, Филиппин, Мексики и Украины. В общей сложности — 25 человек.
В январе 2024 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что в плену хуситов содержались четверо украинских моряков, и государство прилагает усилия для их освобождения.
22 января появилась информация в западных СМИ об уходе экипажа Galaxy Leader , однако официального подтверждения тогда еще не было.
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